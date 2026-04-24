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नीतीश भैया के बाद जीविका दीदियों को सम्राट चौधरी का तोहफा, 50 हजार समूहों को 10-10 लाख लोन मिलेंगे

Apr 24, 2026 07:29 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जीविका समूहों को उनके द्वारा पूर्व में लिये गये लोन को देखते हुए आगे के लिए उनकी लोन की राशि तय की जाती है। फिर, समूह के माध्यम से जीविका दीदियों को लोन की राशि प्राप्त होती है। चार तरह के लोन समूहों को मिलते हैं। डेढ़ लाख, तीन लाख, छह लाख और फिर दस लाख।

नीतीश भैया के बाद जीविका दीदियों को सम्राट चौधरी का तोहफा, 50 हजार समूहों को 10-10 लाख लोन मिलेंगे

Bihar News: बिहार के 50 हजार जीविका समूहों को इस वित्तीय वर्ष (2026-27) में दस-दस लाख के लोन बैंकों से मिलेंगे। इन समूहों के पूर्व के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए यह सुविधा मिलेगी। ताकि, इन समूहों की सदस्य जीविका दीदियां अपने रोजगार को और विकसित कर सकें। वहीं, चालू वित्तीय वर्ष में सभी जीविका समूहों को 16 हजार करोड़ रुपये लोन देने का लक्ष्य तय किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 14 हजार करोड़ के लोन इन समूहों ने लिया है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 11 लाख जीविका दीदियां हैं। हर एक समूह में औसतन 12 सदस्य शामिल हैं। इस तरह देखें तो जिन 50 हजार जीविका समूहों को 10-10 लाख रुपये लोने मिलेंगे, उसके हर सदस्य को औसतन एक लाख का लोन प्राप्त होगा। जीविका के पदाधिकारी बताते हैं कि जीविका समूहों को उनके द्वारा पूर्व में लिये गये लोन को देखते हुए आगे के लिए उनकी लोन की राशि तय की जाती है। फिर, समूह के माध्यम से जीविका दीदियों को लोन की राशि प्राप्त होती है। चार तरह के लोन समूहों को मिलते हैं। डेढ़ लाख, तीन लाख, छह लाख और फिर दस लाख।

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जीविका के पदाधिकारी यह भी बताते हैं कि अगले दो-तीन सालों में पांच लाख समूह 10-10 लाख लोन प्राप्त करें, इस अनुरूप उन्हें विकसित किया जाएगा। जीविका दीदियां छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय शुरू करने तथा पूर्व से चल रहे उनके रोजगार को और विकसित करने के लिए लोन प्राप्त करती हैं। इसमें जीविका के पदाधिकारी उन्हें लोन प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। दीदियां छोटे किराने की दुकान, पशुपालन, चाय की दुकान, कृषि, मछली पालन, ब्यूटी पार्लर आदि रोजगार के लिए लोन लेती हैं। वहीं, अपनी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी महिलाएं जीविका समूह से लोन लेती हैं। दीदियों के द्वारा लिये गये लोन की रिकवरी रेट करीब 99 प्रतिशत है। यही कारण है कि बैंकों को इन्हें लोन देने में कोई परेशानी नहीं होती है।

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बिहार में जीविका पूर्व सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का यह बड़ा कदम है। इसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाता है। 2025 विधानसभा चुनाव के समय जीविका की करोड़ों महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10- 10 हजार की राशि उनके खाते में दी गई थी। इसके अलावे बेहतर रोजगार करने के लिए करीब दो लाख परिवारों को दो दो लाख देने की योजना है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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