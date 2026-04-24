नीतीश भैया के बाद जीविका दीदियों को सम्राट चौधरी का तोहफा, 50 हजार समूहों को 10-10 लाख लोन मिलेंगे

जीविका समूहों को उनके द्वारा पूर्व में लिये गये लोन को देखते हुए आगे के लिए उनकी लोन की राशि तय की जाती है। फिर, समूह के माध्यम से जीविका दीदियों को लोन की राशि प्राप्त होती है। चार तरह के लोन समूहों को मिलते हैं। डेढ़ लाख, तीन लाख, छह लाख और फिर दस लाख।

Bihar News: बिहार के 50 हजार जीविका समूहों को इस वित्तीय वर्ष (2026-27) में दस-दस लाख के लोन बैंकों से मिलेंगे। इन समूहों के पूर्व के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए यह सुविधा मिलेगी। ताकि, इन समूहों की सदस्य जीविका दीदियां अपने रोजगार को और विकसित कर सकें। वहीं, चालू वित्तीय वर्ष में सभी जीविका समूहों को 16 हजार करोड़ रुपये लोन देने का लक्ष्य तय किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 14 हजार करोड़ के लोन इन समूहों ने लिया है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 11 लाख जीविका दीदियां हैं। हर एक समूह में औसतन 12 सदस्य शामिल हैं। इस तरह देखें तो जिन 50 हजार जीविका समूहों को 10-10 लाख रुपये लोने मिलेंगे, उसके हर सदस्य को औसतन एक लाख का लोन प्राप्त होगा। जीविका के पदाधिकारी बताते हैं कि जीविका समूहों को उनके द्वारा पूर्व में लिये गये लोन को देखते हुए आगे के लिए उनकी लोन की राशि तय की जाती है। फिर, समूह के माध्यम से जीविका दीदियों को लोन की राशि प्राप्त होती है। चार तरह के लोन समूहों को मिलते हैं। डेढ़ लाख, तीन लाख, छह लाख और फिर दस लाख।

जीविका के पदाधिकारी यह भी बताते हैं कि अगले दो-तीन सालों में पांच लाख समूह 10-10 लाख लोन प्राप्त करें, इस अनुरूप उन्हें विकसित किया जाएगा। जीविका दीदियां छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय शुरू करने तथा पूर्व से चल रहे उनके रोजगार को और विकसित करने के लिए लोन प्राप्त करती हैं। इसमें जीविका के पदाधिकारी उन्हें लोन प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। दीदियां छोटे किराने की दुकान, पशुपालन, चाय की दुकान, कृषि, मछली पालन, ब्यूटी पार्लर आदि रोजगार के लिए लोन लेती हैं। वहीं, अपनी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी महिलाएं जीविका समूह से लोन लेती हैं। दीदियों के द्वारा लिये गये लोन की रिकवरी रेट करीब 99 प्रतिशत है। यही कारण है कि बैंकों को इन्हें लोन देने में कोई परेशानी नहीं होती है।