नीतीश के विधायक के बाद अब ओवैसी के MLA से मांगी रंगदारी, कनाडा से आया फोन

Mar 08, 2026 11:05 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, पलासी, अररिया
विधायक मुर्शीद आलम ने बताया कि उनके पास इस बातचीत का कॉल रिकॉड मौजूद है। पलासी थानाध्यक्ष मिथिलेश ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सदर एसडीपीओ सुशील कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है।

अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक विधायक से रंगदारी मांगे जाने की खबर सामने आई थी। अब बिहार में असदुद्दीन विधायक की पार्टी AIMIM के एक विधायक से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। अररिया जिले में जोकीहाट के एआईएमआईएम विधायक मो. मुर्शीद आलम से पांच लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। घटना शुक्रवार देर रात की है। रंगदारी मांगने वाला खुद को कनाडा का जिशान अख्तर बता रहा था। रंगदारी नहीं देने पर उसने विधायक को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी।

विधायक मुर्शीद आलम ने बताया कि पहले शुक्रवार की सुबह फिर रात करीब 10.15 बजे कॉल आई। रात में फोन रिसीव करने पर कहा गया कि कनाडा से जिशान अख्तर बोल रहा हूं। मुझे पांच लाख रुपये दो। वरना बुरा अंजाम भुगतोगे। फिर देर रात 11.29 बजे और 11.32 बजे व्हाट्सएप कॉल आई। इसमें फिर धमकाते हुए पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी गयी। कहा कि यदि पैसे नहीं देना चाहते हो तो असलहा दो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो।

जदयू विधायक पप्पू वर्मा से मांगी थी रंगदारी

आपको बता दें कि इससे पहले कुर्था से जदयू विधायक पप्पू वर्मा से रंगदारी मांगे जाने का मामला आया था। विधायक ने मामले में तीन लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोपितों पर सोशल मीडिया एवं फेसबुक पर गाली गलौज एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करने, 50 हजार रंगदारी मांगने का आरोप है। अरवल में विधायक पप्पू वर्मा ने बताया था कि एक हफ्ते पूर्व पटना में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर बयान दिए थे। उसके बाद कुछ लोग फोन कर धमकी दे रहे हैं।

सोशल मीडिया पर अनाप-शनाप लिख रहे हैं। विधायक ने कहा था कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ भी अनहोनी कर सकते हैं। एसपी डॉक्टर नवजोत सिमी ने उस वक्त बताया था कि विधायक के आवेदन पर चैनपुर के प्रवीण कुमार यादव, चौहर के रविंद्र गोप व मखदुमपुर के अवधेश यादव को आरोपी बनाया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
