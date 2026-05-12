मेरी बेटी ने भी परीक्षा दी थी, छात्रों से विश्वासघात है; NEET परीक्षा रद्द होने पर क्या बोले गुरु रहमान

NEET Exam Cancel: अब बिहार के जानेमाने कोचिंग संचालक गुरु रहमान ने भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गुरु रहमान ने कहा कि उनकी भी बेटी ने नीट की परीक्षा दी थी। यह छात्रों के साथ विश्वासघात है। बता दें कि नीट परीक्षा में राजस्थान समेत कुछ अन्य राज्यों में धांधली की बात सामने आई है।

NEET Exam Cancel: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने तीन मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी-2026' को मंगलवार को रद्द करने की घोषणा की और कहा कि यह परीक्षा अलग से अधिसूचित तारीखों पर फिर से आयोजित की जाएगी। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित गड़बड़ियों के आरोपों की अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा विस्तृत जांच की जाएगी। एनटीए के इस फैसले से लाखों छात्रों को झटका लगा है। अब बिहार के जानेमाने कोचिंग संचालक गुरु रहमान ने भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गुरु रहमान ने कहा कि उनकी भी बेटी ने नीट की परीक्षा दी थी। यह छात्रों के साथ विश्वासघात है। बता दें कि नीट परीक्षा में राजस्थान समेत कुछ अन्य राज्यों में धांधली की बात सामने आई है जिसके बाद अब इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है।

गुरु रहमान ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा, 'स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं कि नीट की जब-जब परीक्षा होती है या फिर किसी भी चीज की परीक्षा होती है और एनटीए का तो रहस्य अब खुल ही गया है कि हर बार जितने परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं उससे ज्यादा सेटर सक्रिय रहते हैं। आज राजस्थान से हुआ है। लेकिन हर जगह से होता है। जरुर नहीं है कि राजस्थान से ही हो। राजस्थान का पता चल गया तो यह बात सामने आ गई। लेकिन नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होना निश्चित रूप से छात्रों और उनके परिजनों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। मेरी भी बेटी ने परीक्षा दी थी। हमारे कई सारे बच्चे परीक्षार्थी थी। इसे सौ फीसदी सरकार की नाकामी कही जाएगी।

अगर सरकार इसपर नियंत्रण नहीं करती है तो बोल दे कि कोई भी डॉक्टर बनेगा या किसी परीक्षा में सफल होता है तो इसकी गारंटी वो स्वयं ले। क्योंकि इस तरह की बात पहली बार नहीं हुई है बल्कि लगातार हो रहा है। परीक्षा का जितना इंतजार छात्रों औऱ परिजनों को होता है उससे ज्यादा इंतजार प्रश्न पत्र आउट कराने वालों को रहता है। इसपर कठोर से कठोर नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। वरना सरकार हाथ खड़े कर दे कि हम नीट या किसी अन्य चीज की परीक्षा लेने में सक्षम नहीं हैं। आज समानांतर लोग बन गए हैं जो कि प्रश्न पत्र आउट करााने में लगे हैं।"

03 मई को हुई थी परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) का आयोजन एनटीए द्वारा तीन मई को स्नातक स्तर पर चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए किया गया था। एनटीए ने रविवार को एक्स पर पोस्ट किया था कि प्रश्न पत्रों को 'जीपीएस-ट्रैकिंग' वाले वाहनों में ले जाया गया था, जिन पर विशिष्ट, 'ट्रेस' करने योग्य 'वॉटरमार्क' लगे थे, जबकि परीक्षा केंद्रों की निगरानी एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से एआई-सहायता प्राप्त सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से की गई थी।