NDA के बाद महागठबंधन ने भी एक सीट बिना लड़े गंवाई ; सुगौली से VIP प्रत्याशी शशि भूषण का नामांकन रद्द

संक्षेप: बिहार चुनाव से पहले ही महागठबंधन ने भी एक सीट गंवा दी है। पूर्वी चंपारण की सुगौली सीट से मुकेश सहनी की वीआईपी के प्रत्याशी शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। इससे पहले एनडीए की प्रत्याशी सीमा सिंह का मढ़ौरा सीट से नॉमिनेशन रद्द हुआ था। अब दोनों गठबंधन एक-एक सीट गंवा चुके हैं।

बिहार चुनाव से पहले ही एनडीए और महागठबंधन ने एक-एक सीट बिना लड़े ही गंवा दी है। आज पूर्वी चंपारण की सुगौली सीट से मुकेश सहनी की वीआईपी के प्रत्याशी शशि भूषण का नामांकन रद्द हो गया है। बताया जा रहा है नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कुछ तकनीकी खामियां पाई गईं है। जिसके चलते नॉमिनेशन कैंसिल किया गया है। आपको बता दें सुगौली से शशि भूषण राजद के निवर्तमान विधायक हैं।

सुगौली सीट से आरजेडी के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश सहनी का नामांकन भी रद्द कर दिया गया है। जिसके बाद इस सीट का सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गया है। ऐसे में मुकबला जन सुराज पार्टी के अजय झा और एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास के प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता के बीच में मुकाबला हो गया है।