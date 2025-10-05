एनडीए के बाद महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर हलचल तेज, तेजस्वी के आवास पर बड़ी बैठक

महागठबंधन को-ऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव के आवास पर सभी घटक दलों की बैठक बुलाई गयी है जिसमें सीट शेयरिंग समेत चुनावी रणनीतियों पर चर्चा होगी। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि जल्द ही सबकुछ स्पष्ट हो जाएगा।

बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम दो दिनों की मैराथन बैठकों के बाद दिल्ली लौट चुकी है। इधर बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने एक बाद एक एनडीए नेताओं से मुलाकात कर सीट बंटवारे पर विमर्श किया। ताजा खबर है कि महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर मंथन का फाइनल दौर शुरू हो गया है। महागठबंधन को-ऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव के आवास पर सभी घटक दलों की बैठक बुलाई गयी है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि जल्द ही सबकुछ स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में नहीं हैं।

मुकेश सहनी ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के सरकारी आवास एक पोलो रोड में महागठबंधन समन्वय समिति की बैठक होगी। बैठक शाम छह बजे के बाद शुरू होगी। बैठक में गठबंधन के सभी घटक दलों के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। सीटों के बंटवारा समेत चुनावी रणनीति पर बैठक में चर्चा होगी।

मुकेश सहनी ने कहा कि सबकुछ अंतिम चरण में है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। साफ हो जाएगा कि कौन से दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सभी साथी दलों के नेता आपस में संपर्क में हैं। महागठबंधन का समन्वय मजबूत है। हम लोग पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी ने का कि लोकतंत्र को मजबूत करने के चुनाव आयोग को स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना चाहिए। हालांकि उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप भी लगाए। मोदी जी की जबसे सरकार आई है तब से संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में आयोग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।