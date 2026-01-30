Hindustan Hindi News
जब कोई नहीं आया तो मां की अर्थी को बेटियों ने कंधा दिया, अंतिम संस्कार भी किया; लेकिन अब...

संक्षेप:

छपरा के जवईनियां गांव में गरीब महिला बबीता देवी की मौत के बाद गांव से कोई कंधा देने नहीं आया। मजबूरी में दो बेटियों ने ही मां को कंधा देकर अंतिम संस्कार किया और मुखाग्नि दी। अब बेटियां तेरहवीं के लिए मदद की गुहार लगा रही हैं।

Jan 30, 2026 08:40 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, छपरा
बिहार के छपरा जिले से करीब 22 किलोमीटर दूर मढ़ौरा के पास जवईनियां गांव से एक बेहद मार्मिक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक गरीब महिला की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार में गांव से कोई भी व्यक्ति कंधा देने नहीं पहुंचा। मजबूरी में मृतका की दो बेटियों ने ही मां को कंधा दिया और मुखाग्नि भी दी। यह दृश्य गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है और समाज की संवेदनहीनता पर सवाल खड़े कर रहा है।

बताया जा रहा है कि मृत महिला का नाम बबीता देवी था। करीब डेढ़ साल पहले उनके पति रविंद्र सिंह की मौत हो चुकी थी। पति के निधन के बाद से ही परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, जिससे बबीता देवी और उनकी दो बेटियां गरीबी और संघर्ष के बीच जीवन जी रही थीं। कुछ दिन पहले बबीता देवी की भी मौत हो गई। इसके बाद अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी पूरी तरह बेटियों पर आ गई।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, परिवार बेहद गरीब था और धीरे-धीरे समाज से कटता चला गया। यही वजह रही कि मां की मौत के बाद भी गांव से कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। अंतिम संस्कार के वक्त न तो कोई रिश्तेदार पहुंचा और न ही गांव के लोग। ऐसे में दोनों बेटियों ने हिम्मत जुटाई, मां के शव को कंधा देकर श्मशान तक ले गई। और फिर अंतिम संस्कार किया। लेकिन अब दोनों बेटियों प्रशासन और ग्रामीणों से मां के श्राद्ध के लिए मदद की गुहार लगा रही हैं।