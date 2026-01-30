जब कोई नहीं आया तो मां की अर्थी को बेटियों ने कंधा दिया, अंतिम संस्कार भी किया; लेकिन अब...

संक्षेप: छपरा के जवईनियां गांव में गरीब महिला बबीता देवी की मौत के बाद गांव से कोई कंधा देने नहीं आया। मजबूरी में दो बेटियों ने ही मां को कंधा देकर अंतिम संस्कार किया और मुखाग्नि दी। अब बेटियां तेरहवीं के लिए मदद की गुहार लगा रही हैं।

बिहार के छपरा जिले से करीब 22 किलोमीटर दूर मढ़ौरा के पास जवईनियां गांव से एक बेहद मार्मिक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक गरीब महिला की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार में गांव से कोई भी व्यक्ति कंधा देने नहीं पहुंचा। मजबूरी में मृतका की दो बेटियों ने ही मां को कंधा दिया और मुखाग्नि भी दी। यह दृश्य गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है और समाज की संवेदनहीनता पर सवाल खड़े कर रहा है।

बताया जा रहा है कि मृत महिला का नाम बबीता देवी था। करीब डेढ़ साल पहले उनके पति रविंद्र सिंह की मौत हो चुकी थी। पति के निधन के बाद से ही परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, जिससे बबीता देवी और उनकी दो बेटियां गरीबी और संघर्ष के बीच जीवन जी रही थीं। कुछ दिन पहले बबीता देवी की भी मौत हो गई। इसके बाद अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी पूरी तरह बेटियों पर आ गई।