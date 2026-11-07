मनेर एनकाउंटर पर मीसा भारती के बाद रोहिणी आचार्या एक्टिव, सम्राट सरकार को घेरा

रोहिणी आचार्या ने मनेर में तीन बदमाशों के पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर संस्कृति से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।

पटना के मनेर में पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड के तीन आरोपियों के एनकाउंटर पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि सम्राट सरकार एनकाउंटर संस्कृति को बढ़ावा देकर मानवाधिकार और संविधान का उल्लंघन कर रह है। उन्होंने मनेर एनकाउंटर की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। इससे पहले उनकी बड़ी बहन और पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती ने भी एनकाउंटर को गलत बताया था। शुक्रवार को मारे गए राजा शर्मा के परिजन और उनके समर्थक जब दानापुर अस्पताल में बवाल कर रहे थे तब मीसा भारती पहुंच गई थीं। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। तेजस्वी यादव पहले ही जाति देखकर एनकाउंटर किए जाने का आरोप लगा चुके हैं।

रोहिणी आचार्या ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट में कहा कि एनकाउंटर संस्कृति बंद होनी चाहिए। मनेर में हुआ पुलिस एनकाउंटर बिहार में कानून के राज के दावे पर एक काला धब्बा है और सम्राट सरकार द्वारा जारी पुलिसिया दमन का एक और मामला है। अपराधियों को सजा देने का काम अदालत का है, मगर एनकाउंटर करवा कर सम्राट सरकार संविधान और मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। इस मामले की न्यायिक जांच आयोग के द्वारा निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त विधि-सम्मत कार्रवाई की जाए।

शुक्रवार को मीसा भारती एनकाउंटर का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंची तो महिलाएं उनके पास आ गईं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राजा शर्मा को बुलाकर मार दिया गया। पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए लोगों ने पटना में पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। मीसा भारती ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से लोग काफी गुस्से में हैं। इस मामले की न्यायिक जांच कराया जाना चाहिए। लोगों के बीच वे काफी देर तक रुकीं और रो रहे लोगों को ढांढस बंधाया। उन्होंने एक साथ तीन लोगों एनकाउंटर पर सवाल खड़ा किया।