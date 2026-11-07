मनेर एनकाउंटर पर मीसा भारती के बाद रोहिणी आचार्या एक्टिव, सम्राट सरकार को घेरा
रोहिणी आचार्या ने मनेर में तीन बदमाशों के पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर संस्कृति से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।
पटना के मनेर में पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड के तीन आरोपियों के एनकाउंटर पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि सम्राट सरकार एनकाउंटर संस्कृति को बढ़ावा देकर मानवाधिकार और संविधान का उल्लंघन कर रह है। उन्होंने मनेर एनकाउंटर की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। इससे पहले उनकी बड़ी बहन और पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती ने भी एनकाउंटर को गलत बताया था। शुक्रवार को मारे गए राजा शर्मा के परिजन और उनके समर्थक जब दानापुर अस्पताल में बवाल कर रहे थे तब मीसा भारती पहुंच गई थीं। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। तेजस्वी यादव पहले ही जाति देखकर एनकाउंटर किए जाने का आरोप लगा चुके हैं।
रोहिणी आचार्या ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट में कहा कि एनकाउंटर संस्कृति बंद होनी चाहिए। मनेर में हुआ पुलिस एनकाउंटर बिहार में कानून के राज के दावे पर एक काला धब्बा है और सम्राट सरकार द्वारा जारी पुलिसिया दमन का एक और मामला है। अपराधियों को सजा देने का काम अदालत का है, मगर एनकाउंटर करवा कर सम्राट सरकार संविधान और मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। इस मामले की न्यायिक जांच आयोग के द्वारा निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त विधि-सम्मत कार्रवाई की जाए।
शुक्रवार को मीसा भारती एनकाउंटर का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंची तो महिलाएं उनके पास आ गईं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राजा शर्मा को बुलाकर मार दिया गया। पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए लोगों ने पटना में पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। मीसा भारती ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से लोग काफी गुस्से में हैं। इस मामले की न्यायिक जांच कराया जाना चाहिए। लोगों के बीच वे काफी देर तक रुकीं और रो रहे लोगों को ढांढस बंधाया। उन्होंने एक साथ तीन लोगों एनकाउंटर पर सवाल खड़ा किया।
सम्राट राज में एनकाउंटर
सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली छूट दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें। पुलिस कई अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया। मई के अंत तक पटना,भागलपुर, सीवान समेत कई जिलों से 13 एनकाउंटर की खबरें आईं। 17 जून 2026 के भोजपुर के शाहपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला सामने आया। इस कार्रवाई को लेकर सरकार की काफी आलोचना हुई। एनडीए के नेताओं ने भी पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया। इस मामले में पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गयी। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक आयोग की कार्रवाई चल रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें