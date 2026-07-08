PMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बाद ऐक्शन में स्वास्थ्य मंत्री निशांत, अधीक्षक तलब; मरीज हैं परेशान

पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ऐक्शन में नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने पीएमसीएच के अधीक्षक को तबल किया है। चिकित्सकों ने सुरक्षा की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है।

पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल से हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतााल में आने वाले मरीज बेहद परेशान हैँ। हालत यह है कि अस्पताल में लोग पर्चा कटवाने के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। इस बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बड़ा ऐक्शन लिया है। निशांत कुमार ने पीएमसीएच के सुपरिंटेंडेंट को तलब किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। पीएमसीएच में हड़ताल की वजह से करीब 56 ऑपरेशन कैंसिल हो गए। इतना ही नहीं मरीज और उनके परिजन इलाज के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं।

इससे पहले पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर बुधवार से हड़ताल करने का ऐलान किया थ। एसोसिएशन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग के सचिव, पीएमसीएच प्राचार्य और अधीक्षक को इस संबंध में जानकारी दी गई थी। जूनियर डॉक्टरों ने चिकित्सकों की सुरक्षा, प्रशासनिक और आधारभूत संरचना की कमियों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया था।

जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सत्यम ने कहा था कि बुधवार से तमाम जूनियर डॉक्टर कार्य बहिष्कार करेंगे। हड़ताल से इमरजेंसी, आईसीयू और प्रसूति कक्षा को अलग रखा गया है। एसोसिएशन के मुताबिक ओपीडी पूरी तरह बंद रखा जाएगा। एसोसिशएशन की तरफ से यह भी कहा गया था कि हड़ताल का यह निर्णय तब लिया गया है जब सक्षम अधिकारियों को बार-बार ज्ञापन, लिखित पत्राचार एवं अनुरोध करने के बावजूद स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा तथा गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित गंभीर मुद्दों पर कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई है। चिकित्सकों का कहना है कि यहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कराए जाएं क्योंकि मारपीट और झगड़े की स्थिति में उन्हें काम करने में मुश्किल होती है।