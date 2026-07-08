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PMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बाद ऐक्शन में स्वास्थ्य मंत्री निशांत, अधीक्षक तलब; मरीज हैं परेशान

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ऐक्शन में नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने पीएमसीएच के अधीक्षक को तबल किया है। चिकित्सकों ने सुरक्षा की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। 

PMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बाद ऐक्शन में स्वास्थ्य मंत्री निशांत, अधीक्षक तलब; मरीज हैं परेशान

पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल से हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतााल में आने वाले मरीज बेहद परेशान हैँ। हालत यह है कि अस्पताल में लोग पर्चा कटवाने के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। इस बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बड़ा ऐक्शन लिया है। निशांत कुमार ने पीएमसीएच के सुपरिंटेंडेंट को तलब किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। पीएमसीएच में हड़ताल की वजह से करीब 56 ऑपरेशन कैंसिल हो गए। इतना ही नहीं मरीज और उनके परिजन इलाज के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं।

इससे पहले पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर बुधवार से हड़ताल करने का ऐलान किया थ। एसोसिएशन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग के सचिव, पीएमसीएच प्राचार्य और अधीक्षक को इस संबंध में जानकारी दी गई थी। जूनियर डॉक्टरों ने चिकित्सकों की सुरक्षा, प्रशासनिक और आधारभूत संरचना की कमियों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया था।

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जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सत्यम ने कहा था कि बुधवार से तमाम जूनियर डॉक्टर कार्य बहिष्कार करेंगे। हड़ताल से इमरजेंसी, आईसीयू और प्रसूति कक्षा को अलग रखा गया है। एसोसिएशन के मुताबिक ओपीडी पूरी तरह बंद रखा जाएगा। एसोसिशएशन की तरफ से यह भी कहा गया था कि हड़ताल का यह निर्णय तब लिया गया है जब सक्षम अधिकारियों को बार-बार ज्ञापन, लिखित पत्राचार एवं अनुरोध करने के बावजूद स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा तथा गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित गंभीर मुद्दों पर कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई है। चिकित्सकों का कहना है कि यहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कराए जाएं क्योंकि मारपीट और झगड़े की स्थिति में उन्हें काम करने में मुश्किल होती है।

पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर पहले भी कई बार सुरक्षा की मांग उठा चुके हैं। इस चिकित्सकों का कहना है कि अस्पताल की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए और यहां पर प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाए। चिकित्सकों की यह भी मांग है कि उनके साथ मारपीट में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। बता दें कि पीएमसीएच में अक्सर मरीज के तीमारदारों और डॉक्टरों के बीच झगड़े की खबरें आती रहती हैं। सुरक्षा की मांग को लेकर चिकित्सक पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। इस बार जूनियर डॉक्टरों ने आवश्यक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, उपभोग्य सामग्रियों, जांच सुविधाओं, ICU बेड और मरीज परिवहन व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया है और कहा है कि यह सभी जरूरी इंतजाम भी अस्पताल में किए जाएं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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