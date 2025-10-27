Hindustan Hindi News
JDU के बाद RJD का ऐक्शन; पूर्व विधायकों समेत 27 नेताओं की पार्टी से छुट्टी

संक्षेप: बिहार चुनाव के बीच लालू यादव की आरजेडी ने 27 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सभी पर पार्टी विरोधी आचरण करने का आरोप है। पार्टी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है। निष्कासित नेता या तो निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में है या वे महागठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ आचरण कर रहे हैं। 

Mon, 27 Oct 2025 08:39 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव के बीच आरजेडी ने बड़ा ऐक्शन लिया है। राजद ने पार्टी विरोधी आचरण करने के आरोप में 27 नेताओं को दल से निष्कासित कर दिया है। जिसमें पूर्व विधायक और पूर्व विधान पार्षद शामिल हैं। प्रदेश राजद अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की ओर से इस आशय का पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि निष्कासित नेता या तो निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में है या वे महागठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ आचरण कर रहे हैं। सभी को 6 साल के लिए निष्काषित किया गया है।

आरजेडी से निष्कासित 27 नेताओं की लिस्ट

छोटे लाल यादव, विधायक

रितु जायसवाल

राम प्रकाश महतो, पूर्व विधायक

अनिल सहनी, पूर्व विधायक

सरोज यादव, पूर्व विधायक

गणेश भारती, पूर्व विधान पार्षद

मो. कामरान, विधायक

अनिल यादव, पूर्व विधायक

अक्षय लाल यादव, पूर्व प्रत्याशी

राम सखा महतो, जिला प्रधान महासचिव

अवनीष कुमार, राज्य परिषद सदस्य

भगत यादव

मुकेश यादव

संजय राय, जिला प्रधान, महासचिव

कुमार गौरव, उपाध्यक्ष अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ

राजीव कुशवाहा, जिला महासचिव

महेश प्रसाद गुप्ता, जिलाध्क्ष व्यावसायिक प्रकोष्ठ

वकील प्रसाद यादव

पूनम देवी गुप्ता, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष, मोतिहारी

सुबोध यादव, पूर्व अध्यक्ष, किसान प्रकोष्ठ

सुरेंद्र प्रसाद यादव, प्रदेश महासचिव

नीरज राय

अनिल चंद्र कुशवाहा, प्रदेश महासचिव

अजीत यादव, जिला प्रवक्ता सुल्तानगंज

मोती यादव, गोपालपुर

रामनरेश पासवान, चिरैया प्रखंड अध्यक्ष

अशोक चौहान, पताही प्रखंड अध्यक्ष