जमुई के बाद किशनगंज में पुलिस पर हमला; महिला पदाधिकारी पर झाडू-चप्पल चलाई, गाड़ी में तोड़फोड़

किशनगंज में चोरी की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर आरोपी के परिजनों ने हमला बोल दिया। इस दौरान महिला पदाधिकारी पर झाडू और चप्पल चला दी। इस दौरान पुलिस गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल ने स्थिति पर काबू पाया।

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, किशनगंजSun, 7 Sep 2025 06:22 PM
जमुई के बाद किशनगंज में पुलिस पर हमला; महिला पदाधिकारी पर झाडू-चप्पल चलाई, गाड़ी में तोड़फोड़

बिहार में एक के बाद एक पुलिस पर हमले की घटनाएं सामने आ रही है। ताजा मामला किशनगंज से सामने आया है। जहां खगड़ा रेड लाइट के पास वार्ड संख्या 33 में रविवार को चोरी के एक मामले में छापेमारी करने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। हमले में चार पुलिस कर्मी को आंशिक रूप से चोटें आई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।इतना ही नहीं एक महिला पुलिस कर्मी के साथ धक्का मुक्की भी की और झाडू चप्पल से पिटाई की।

आरोपियों ने मौके से निकल रहे पुलिसकर्मियों की गाड़ी भी हमला कर दिया और पुलिस के वाहन का गेट खोल दिया। आरोपी पुलिस के वाहन से एक पुलिस कर्मी को निकालकर उसकी पिटाई तक करने लगे।सूचना मिलते ही एसडीपीओ वन गौतम कुमार,सदर थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन सहित बड़ी संख्या में पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया बताया जाता है की एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

इससे पहले जमुई में शराब निर्माण की सूचना पर छापेमारी कर ने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। जिसमें कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। लोगों ने पुलिसकर्मियों को घेरकर पीटा, इस दौरान पुलिस गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। इस मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।