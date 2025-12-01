बीजेपी ने होम के बाद स्पीकर भी लिया; प्रेम कुमार होंगे 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष, नामांकन दाखिल

संक्षेप: बीजेपी विधायक प्रेम कुमार 18वीं विधानसभा के स्पीकर होंगे। सोमवार को उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया।

Bihar Assembly Speaker: बीजेपी विधायक और नीतीश सरकार में मंत्री रहे प्रेम कुमार 18वीं विधानसभा के स्पीकर होंगे। सोमवार को विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के रूप दोनों डिप्टी सीए विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की मौजूदगी में नामांकन दाखिल कर दिया। उनका निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है क्योंकि विपक्ष के मात्र 35 विधायक हैं। विपक्ष की ओर से कोई उम्मीदवार स्पीकर पद के लिए नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो दायित्व दिया जाएगा उसका निर्वहन करेंगें। बिहार में 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी के पास गृह मंत्रालय भी है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रेम कुमार गया शहर के विधायक हैं। नीतीश कुमार के साथ वह कई विभागों के मत्री रहे। प्रेम कुमार ने कृषि विभाग, वन एवं पार्यावरण, सहकारिता विभाग, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी विभागों में मंत्री की जिम्मेदारी संभाला। प्रेम कुमार कभी भी किसी विवाद में नहीं रहे। सबकुछ ठीक रहा तो वे विधानसभा अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध चुने जाएंगे।