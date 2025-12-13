हाजीपुर के बाद मुजफ्फरपुर में लुटा ATM; गैस कटर से काटकर 25 लाख उड़ाए

संक्षेप: कैश लोडिंग एजेंसी के अनुसार, दो दिन पहले एटीएम में कैश लोड किया गया था। एटीएम में 25 लाख सात हजार दो सौ रुपये थे। एसबीआई की ओर से एटीएम का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मुहैया कराया गया है।

मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की स्थित एसबीआई की एटीएम को काट चोरों ने 25 लाख रुपये उड़ा लिये। कार सवार चोरों ने शनिवार अहले सुबह करीब साढ़े तीन बजे वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने गैस कटर से एटीएम को काट कैश बॉक्स अपने साथ ले गए। कैश मिलान के बाद एटीएम में कैश लोडिंग से जुड़ी एजेंसी सीएमएस के सीनियर एग्जीक्यूटिव सिद्धार्थ कुमार ने 25 लाख से अधिक की चोरी की एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें पांच अज्ञात अपराधियों को आरोपित बनाया गया है। चोरों ने इस एटीएम को दूसरी बार काटा है।

पहली बार इसको दो अक्तूबर 2021 की रात को काटा गया था। उस समय भी 25 लाख रुपये की चोरी हुई थी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपा गया था। पिछली बार हुई चोरी की जांच अब भी लंबित है। पुलिस को चोरों का कोई सुराग अब तक नहीं मिला है। बीते चार साल में सदर थाना क्षेत्र में छह एटीएम को काटकर डेढ़ करोड़ रुपये की चोरी कर चुके है। इन मामलों में पुलिस अब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।

पुलिस के अनुसार, रात में करीब तीन बजे गश्ती टीम कच्ची-पक्की से गुजरी थी। तब एटीएम को भी चेक किया गया था। उस वक्त एटीएम नहीं कटी थी। इससे आशंका है कि सुबह साढ़े तीन बजे के बाद एटीएम को काटा गया है। सुबह एटीएम काटने की सूचना पर पुलिस जांच के लिए पहुंची। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। कैश लोडिंग एजेंसी के अनुसार, दो दिन पहले एटीएम में कैश लोड किया गया था। एटीएम में 25 लाख सात हजार दो सौ रुपये थे। एसबीआई की ओर से एटीएम का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मुहैया कराया गया है।