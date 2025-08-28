पटना के स्कूल में छात्रा की जलकर हुई मौत के बाद सड़क पर बवाल, सब-इंस्पेक्टर घायल; सड़क जाम

पटना के चितकोहरा इलाके में नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। नाराज लोगों ने यहां पर जमकर हंगामा किया है। लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया है। इस दौरान गर्दनीबाग के सब इंस्पेक्टर घायल हो गए हैं।

पटना के कन्या मध्य विद्यालय में 5वीं क्लास की छात्रा की शौचालय में जलकर हुई मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट गया। बुधवार को छात्रा की मौत के बाद गुरुवार को पटना के चितकोहरा इलाके में नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। नाराज लोगों ने यहां पर जमकर हंगामा किया है। लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया है। इस दौरान गर्दनीबाग के सब इंस्पेक्टर घायल हो गए हैं। एसडीपीओ सचिवालय की गाड़ी में स्कूल के पास से कुछ लोगों को गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया है।

परिजन जलाने का लगा रहे आरोप इससे पहले 12 साल की छात्रा की मौत से नाराज लोगों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की थी। मौके पर पहुंची गर्दनीबाग पुलिस के साथ भी हाथापाई की गई थी। छात्रा ने आग खुद लगाई या किसी ने उसे जलाकर मार डाला, यह अभी स्पष्ट नहीं है। परिजन केरोसिन डालकर उसे जलाने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों ही पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस ने मौके से एक बोतल बरामद की है, जिसमें केरोसिन जैसा ज्वलनशील पदार्थ था। एफएसएल की टीम ने भी माैके से नमूने इकट्ठा किए हैं। इस बीच, छात्रा के पिता के बयान पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अमलाटोला कन्या मध्य विद्यालय की 12 वर्षीय पांचवीं की छात्रा की आग से दर्दनाक मौत के बाद सैकड़ों की संख्या में पहुंचे स्थानीय लोग और परिजन इस बात से आक्रोशित थे कि जब घटना हुई तो स्कूल प्रबंधन ने छात्रा को तुरंत अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया। लोगों का यह भी आरोप था कि छात्रा ने अपने से खुद आग नहीं लगाई है, उसे जलाकर मारा गया है। कुछ लोगों का कहना था कि छात्रा आसपास रहने वाले कुछ युवकों से परेशान थी।