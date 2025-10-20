मुसलमान ‘नमक हराम’ के बाद अब BJP सांसद का ‘तौबा-तौबा’ वाला बयान, बोले- अगर मोदी को गाली दोगे तो..

संक्षेप: दरभंगा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद अशोक यादव ने मुस्लिम समुदाय से कहा कि अगर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत है तो वो मुफ्त का अनाज लेने से तौबा-तौबा कर लें।

बिहार में सियासी गतिविधियां चरम पर हैं और राजनीतिक पार्टियों के नेता खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। अभी हाल ही में अरवल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को 'नमक हराम' बता दिया था। अब बीजेपी के एक और सांसद ने विवादित बयान दे दिया हैै। दरभंगा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद अशोक यादव ने मुस्लिम समुदाय से कहा कि अगर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत है तो वो मुफ्त का अनाज लेने से तौबा-तौबा कर लें।

चुनावी सभा के मंच से अशोक यादव ने कहा, ‘अगर मोदी जी नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दे तौबा-तौबा मैं मुफ्त का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा-तौबा मैं समर्थन नहीं लूंगा। कह दो तौबा-तौबा मै्ं आपकी सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा-तौबा की नदी तैर के जाओ हमारे बनाए पुल पर मत चलो तब समझेंगे कि तुम मोदी जी के विरोधी हो। भारतीय जनता पार्टी को गाली दोगे, मोदी जी को गाली दोगे, नीतीश कुमार को गाली दोगे तो यह हिन्दुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।’

आपको बता दें कि मधुबनी के सांसद अशोक यादव केवटी से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मुरारी मोहन झा के नामांकन के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दिया है। इससे पहले बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने भी मुसलमानों को लेकर अजीब बयान दिया था।

गिरिराज सिंह ने एक मौलवी से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा था, 'मैंने उनसे पूछा कि आयुष्मान कार्ड मिला तो उन्होंने कहा कि हां मिला। मैंने पूछा कि हिंदू-मुसलमान हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने पूछा कि आपने हमको वोट दिया तो उन्होंने कहा कि हां दिया था। हमने कहा कि यह बात खुदा का नाम लेकर बोलिए तो।