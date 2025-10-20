Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsafter giriraj singh said namak haram to muslim bjp mp ashok yadav tauba tauba remarks in bihar
मुसलमान ‘नमक हराम’ के बाद अब BJP सांसद का ‘तौबा-तौबा’ वाला बयान, बोले- अगर मोदी को गाली दोगे तो..

मुसलमान ‘नमक हराम’ के बाद अब BJP सांसद का ‘तौबा-तौबा’ वाला बयान, बोले- अगर मोदी को गाली दोगे तो..

संक्षेप: दरभंगा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद अशोक यादव ने मुस्लिम समुदाय से कहा कि अगर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत है तो वो मुफ्त का अनाज लेने से तौबा-तौबा कर लें।

Mon, 20 Oct 2025 06:39 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार में सियासी गतिविधियां चरम पर हैं और राजनीतिक पार्टियों के नेता खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। अभी हाल ही में अरवल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को 'नमक हराम' बता दिया था। अब बीजेपी के एक और सांसद ने विवादित बयान दे दिया हैै। दरभंगा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद अशोक यादव ने मुस्लिम समुदाय से कहा कि अगर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत है तो वो मुफ्त का अनाज लेने से तौबा-तौबा कर लें।

चुनावी सभा के मंच से अशोक यादव ने कहा, ‘अगर मोदी जी नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दे तौबा-तौबा मैं मुफ्त का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा-तौबा मैं समर्थन नहीं लूंगा। कह दो तौबा-तौबा मै्ं आपकी सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा-तौबा की नदी तैर के जाओ हमारे बनाए पुल पर मत चलो तब समझेंगे कि तुम मोदी जी के विरोधी हो। भारतीय जनता पार्टी को गाली दोगे, मोदी जी को गाली दोगे, नीतीश कुमार को गाली दोगे तो यह हिन्दुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।’

ये भी पढ़ें:कोई टिकट बेचने का आरोप लगा रहा तो कोई सड़क पर लोट रहा, महागठबंधन में जारी है कलह
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

आपको बता दें कि मधुबनी के सांसद अशोक यादव केवटी से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मुरारी मोहन झा के नामांकन के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दिया है। इससे पहले बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने भी मुसलमानों को लेकर अजीब बयान दिया था।

गिरिराज सिंह ने एक मौलवी से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा था, 'मैंने उनसे पूछा कि आयुष्मान कार्ड मिला तो उन्होंने कहा कि हां मिला। मैंने पूछा कि हिंदू-मुसलमान हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने पूछा कि आपने हमको वोट दिया तो उन्होंने कहा कि हां दिया था। हमने कहा कि यह बात खुदा का नाम लेकर बोलिए तो।

तब उन्होंने कहा कि नहीं दिया था। हमने कहा कि नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं। हमने गाली दी थी तो उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा कि तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना माने उसको 'नमक हराम'बोलते हैं। मैंने कहा कि मौलवी साहब इन 'नमक हरामों' का वोट नहीं चाहिए।

ये भी पढ़ें:गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को ‘नमक हराम’ बताया, कहा- उपकार नहीं मानते
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Assembly Elections BJP BJP News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।