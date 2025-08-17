After Gaya Modi will go to Begusarai Gift of new Simaria bridge connecting North and South Bihar गया के बाद बेगूसराय जाएंगे मोदी; उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले नए सिमरिया पुल की सौगात, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAfter Gaya Modi will go to Begusarai Gift of new Simaria bridge connecting North and South Bihar

गया के बाद बेगूसराय जाएंगे मोदी; उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले नए सिमरिया पुल की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार दौरे पर आ रहे है। इस दौरान वो गया जी के बाद बेगूसराय भी जाएंगे। जहा 1871 करोड़ की लागत से बने 8 किमी लंबे 6 लेन पुल का उद्घाटन करेंगे। ये पुल उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ेगा।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, पटना/बेगूसरायSun, 17 Aug 2025 09:07 PM
share Share
Follow Us on
गया के बाद बेगूसराय जाएंगे मोदी; उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले नए सिमरिया पुल की सौगात

आगामी 22 अगस्त को बिहार दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गंगा नदी पर बनकर तैयार हो चुके औंटा-सिमरिया (मोकामा, पटना-बेगूसराय) छह लेन पुल का उद्घाटन करेंगे। गयाजी के साथ ही प्रधानमंत्री 15 मिनट के लिए बेगूसराय का भी दौरा करेंगे। पीएम के बेगूसराय दौरे को लेकर रविवार को बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने खुद कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान केन्द्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, विधायक कुंदन कुमार, बेगूसराय डीएम तुषार सिंगला और एसपी मनीष सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई आदि की समीक्षा की। प्रधानमंत्री के सिमरिया रिवर फ्रंट के निरीक्षण की भी संभावना है। इसके आलोक में मुख्य सचिव ने एचयूआरएल, एनटीपीसी स्थल का भी निरीक्षण किया। जिला पुलिस-प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिये। डीएम ने मुख्य सचिव को आगामी परियोजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये। डीएम को योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणववत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित कराये जाने पर जोर दिया।

ये भी पढ़ें:पीएम मोदी का बिहार पर खास फोकस, मंत्री बोले- उद्योगों का जाल बिछेगा
ये भी पढ़ें:भर्ती के बदले जमीन लूट ली, सत्ता में मौज किया; नाम लिए बिना लालू पर बरसे मोदी

उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला औंटा-सिमरिया पुल की लम्बाई 8.150 किमी है। नदी में इसकी लम्बाई 1.865 किमी है। 1871 करोड़ से बना यह पुल राजेन्द्र पुल के समानांतर है। इसके बनने से बेगूसराय समेत संपूर्ण क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में बिहार के लिए विशेष पैकेज में इस पुल के निर्माण की घोषणा की थी। वर्ष 2017 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। इस पुल के बनने से पटना से मोकामा-बेगूसराय होते हुए खगड़िया तक 4 लेन सड़क की संपर्कता सुनिश्चित हो जाएगी। पीएम 22 अगस्त को ही बख्तियारपुर-मोकामा चार लेन सड़क का भी उद्घाटन करेंगे। इस सड़क की लम्बाई 44.60 किलोमीटर है। इसके निर्माण में 1899 करोड़ खर्च हुए हैं।

ये भी पढ़ें:पीएम मोदी भी हुए मुरीद; अटल की पुण्यतिथि पर बिहार की बेटियों ने गाया मैथिली भजन
ये भी पढ़ें:बिहार का इंजन अफ्रीका की रेल खीचेंगा; सारण का जिक्र कर मोदी ने विपक्ष को घेरा

पहले से बने राजेन्द्र सेतु (सड़क-सह-रेल पुल) का शिलान्यास देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1956 में किया था, जबकि इसका उद्घाटन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह ने वर्ष 1959 में किया था। पिछले 70 वर्षों में यातायात में हुई भारी वृद्धि के कारण राजेन्द्र सेतु यातायात की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं रहा। लोग जाम की समस्या झेल रहे थे। अब नया छह लेन पुल के चालू होने से लोगों को सुविधा होगी और लोग कम समय में अपना सफर पूरा कर सकेंगे। पूर्णिया-भागलपुर समेत अन्य जिलों के लोगों को पटना आने-जाने में यातायात का दबाव नहीं झेलना होगा।