बिहार में एनकाउंटर पर एनकाउंटर, गयाजी के बाद गोपालगंज में पुलिस ने बदमाश को मारी गोली

एनकाउंटर के बाद पुलिसने देसी कट्टा और गोली बरामद किया है। पुलिस ने किशन के पैर में गोली मारी है और फिलहाल वो घायल है। घायल शराब तस्कर को इलाज के लिए पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे बाद में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है।

बिहार पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर बरप रही है। एक दिन में पुलिस ने दूसरा एनकाउंटर कर दिया है। दो अलग-अलग जिलों में किए गए एनकाउंटर में पुलिस ने अब तक तीन अपराधियों को गोली मार दी है। गोपालगंज जिले में पुलिस ने एक शराब तस्कर को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि गोपालगंज में शराब तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। यहां श्रीपुर के बंशी बतरहा गांव में मुठभेड़ की सूचना है।

गोपालगंज में मुठभेड़ के दौरान शराब तस्कर किशन कुमार को गोली लगी है। किशन उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। एनकाउंटर के बाद पुलिसने देसी कट्टा और गोली बरामद किया है। पुलिस ने किशन के पैर में गोली मारी है और फिलहाल वो घायल है। घायल शराब तस्कर को इलाज के लिए पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे बाद में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस हाफ एनकाउंटर में श्रीपुर थाने के दारोगा संतोष कुमार भी जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने मौके से शराब लदी स्कॉर्पियो भी बरामद किए हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस को स्कॉर्पियो गाड़ी से शराब तस्करी की सूचना मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने रास्ते में चेकिंग अभियान चलाया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार को रोककर उसकी तलाशी लेनी चाही तो शराब तस्करों ने गोली चला दी। कहा जा रहा है कि वाहन चालक ने दारोगा को कुचलने का प्रयास भी किया था। शराब तस्कर की तरफ से गोली चलाए जाने के बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और एक तस्कर का हाफ एनकाउंटर कर दिया।

गयाजी में भी मुठभेड़ इधर गयाजी जिले में गुरुआ के चर्चित स्वर्ण व्यवसायी लूटकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सोमवार की देर रात गुरुआ थाना क्षेत्र के चाल्हो पहाड़ी के समीप छापेमारी के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ में दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सुजीत कुमार और श्रवण मल्लाह के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार 27 मई को गुरुआ बाजार में स्वर्ण व्यवसायी प्रभाकर कुमार वर्णवाल से करीब 40 लाख रुपये मूल्य के सोने की लूट हुई थी। घटना के बाद से पुलिस लगातार गिरोह की तलाश में जुटी थी। सोमवार की रात गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस टीम चाल्हो पहाड़ी इलाके में छापेमारी करने पहुंची। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।