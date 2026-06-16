Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार में एनकाउंटर पर एनकाउंटर, गयाजी के बाद गोपालगंज में पुलिस ने बदमाश को मारी गोली

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, गोपालगंज
Follow us on Google News
share

एनकाउंटर के बाद पुलिसने देसी कट्टा और गोली बरामद किया है। पुलिस ने किशन के पैर में गोली मारी है और फिलहाल वो घायल है। घायल शराब तस्कर को इलाज के लिए पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे बाद में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है।

बिहार में एनकाउंटर पर एनकाउंटर, गयाजी के बाद गोपालगंज में पुलिस ने बदमाश को मारी गोली

बिहार पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर बरप रही है। एक दिन में पुलिस ने दूसरा एनकाउंटर कर दिया है। दो अलग-अलग जिलों में किए गए एनकाउंटर में पुलिस ने अब तक तीन अपराधियों को गोली मार दी है। गोपालगंज जिले में पुलिस ने एक शराब तस्कर को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि गोपालगंज में शराब तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। यहां श्रीपुर के बंशी बतरहा गांव में मुठभेड़ की सूचना है।

गोपालगंज में मुठभेड़ के दौरान शराब तस्कर किशन कुमार को गोली लगी है। किशन उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। एनकाउंटर के बाद पुलिसने देसी कट्टा और गोली बरामद किया है। पुलिस ने किशन के पैर में गोली मारी है और फिलहाल वो घायल है। घायल शराब तस्कर को इलाज के लिए पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे बाद में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:खान को जेल होना चाहिए, बोले तेज प्रताप;संजय झा ने कहा- गलत करने वाले बचेंगे नहीं

कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस हाफ एनकाउंटर में श्रीपुर थाने के दारोगा संतोष कुमार भी जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने मौके से शराब लदी स्कॉर्पियो भी बरामद किए हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस को स्कॉर्पियो गाड़ी से शराब तस्करी की सूचना मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने रास्ते में चेकिंग अभियान चलाया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार को रोककर उसकी तलाशी लेनी चाही तो शराब तस्करों ने गोली चला दी। कहा जा रहा है कि वाहन चालक ने दारोगा को कुचलने का प्रयास भी किया था। शराब तस्कर की तरफ से गोली चलाए जाने के बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और एक तस्कर का हाफ एनकाउंटर कर दिया।

गयाजी में भी मुठभेड़

इधर गयाजी जिले में गुरुआ के चर्चित स्वर्ण व्यवसायी लूटकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सोमवार की देर रात गुरुआ थाना क्षेत्र के चाल्हो पहाड़ी के समीप छापेमारी के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ में दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सुजीत कुमार और श्रवण मल्लाह के रूप में हुई है।

ये भी पढ़ें:मुझे जेल में मारने की कोशिश हुई, रौशन आनंद सर के दावे से सनसनी; जांच की मांग

पुलिस के अनुसार 27 मई को गुरुआ बाजार में स्वर्ण व्यवसायी प्रभाकर कुमार वर्णवाल से करीब 40 लाख रुपये मूल्य के सोने की लूट हुई थी। घटना के बाद से पुलिस लगातार गिरोह की तलाश में जुटी थी। सोमवार की रात गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस टीम चाल्हो पहाड़ी इलाके में छापेमारी करने पहुंची। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।

पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। एक अपराधी को दोनों पैर में और दूसरे को दाहिने पैर में गोली लगी है। मौके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से लूटे गए करीब डेढ़ सौ ग्राम सोना भी बरामद कर लिया है। दोनों घायलों को इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ये भी पढ़ें:बिहार के गयाजी में दो अपराधियों को पुलिस ने मारी गोली, लूटपाट के थे आरोपी

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Gopalganj Gopalganj News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।