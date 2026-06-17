बिहार में शहर-शहर एनकाउंटर का कहर, अब मुजफ्फरपुर में पुलिस ने बदमाश को मारी गोली

Muzaffarpur Encounter: मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में वांछित अपराधी को लंगड़ा बना दिया है। इस अपराधी ने पुलिस पर गोली चला दी थी। जिसके बाद पुलिस टीम ने उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया।

Muzaffarpur Encounter: बिहार में पुलिस की बंदूकें गरज रही हैं और अपराधियों का जमकर एनकाउंटर हो रहा है। गयाजी और गोपालगंज के बाद मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात को मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर कर उसे लगंड़ा बना दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की गोली से घायल होने वाले अपराधी का नाम अमित कुमार है। अमित कुमार एक प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में आरोपी रहा है। इस हाफ एनकाउंटर के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बेला और मुसहरी थाने की पुलिस ने देर रात वाहन चेकिंग अभियान चलाया था। इसी दौरान अमित कुमार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। बताया जा रहा है कि अमित कुमार मोटरसाइकिल से था लेकिन पुलिस के रोकने पर वो भागने की कोशिश करने लगा। इसपर पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पर ही गोली चला दी।

अमित की तरफ से गोली चलाए जाने के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और उसके पैर में गोली मार दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही उसे दबोच लिया। इधर इस मुठभेड़ की खबर मिलते ही जिले के एसपी भी मौके पर पहुंचे थे। वरिष्ठ अफसर ने एनकाउंटर की जानकारी भी ली। घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कहा जा रहा है कि मुसहरी थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर अंकित रंजन की कुछ दिनों पहले मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अमित इस हत्याकांड में आरोपी था। पुलिस लगातार उसकी बरामदगी के लिए कार्रवाई कर रही थी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं।

गयाजी और गोपालगंज में एनकाउंटर इससे पहले गयाजी जिले के गुरुआ और गोपालगंज के श्रीपुर थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात हुई अलग-अलग मुठभेड़ में तीन अपराधी जख्मी हो गए थे। गुरुआ के चाल्हो पहाड़ी स्थित हथिया डैम के पास मुठभेड़ में स्वर्ण कारोबारी से 45 लाख की लूटकांड के आरोपित सुजीत कुमार और श्रवण कुमार के पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने इसने पूछताछ के आधार करीब 40 लाख का लूटा हुआ आभूषण बरामद किया था।