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बिहार में शहर-शहर एनकाउंटर का कहर, अब मुजफ्फरपुर में पुलिस ने बदमाश को मारी गोली

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur Encounter: मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में वांछित अपराधी को लंगड़ा बना दिया है। इस अपराधी ने पुलिस पर गोली चला दी थी। जिसके बाद पुलिस टीम ने उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया। 

बिहार में शहर-शहर एनकाउंटर का कहर, अब मुजफ्फरपुर में पुलिस ने बदमाश को मारी गोली

Muzaffarpur Encounter: बिहार में पुलिस की बंदूकें गरज रही हैं और अपराधियों का जमकर एनकाउंटर हो रहा है। गयाजी और गोपालगंज के बाद मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात को मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर कर उसे लगंड़ा बना दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की गोली से घायल होने वाले अपराधी का नाम अमित कुमार है। अमित कुमार एक प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में आरोपी रहा है। इस हाफ एनकाउंटर के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बेला और मुसहरी थाने की पुलिस ने देर रात वाहन चेकिंग अभियान चलाया था। इसी दौरान अमित कुमार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। बताया जा रहा है कि अमित कुमार मोटरसाइकिल से था लेकिन पुलिस के रोकने पर वो भागने की कोशिश करने लगा। इसपर पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पर ही गोली चला दी।

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अमित की तरफ से गोली चलाए जाने के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और उसके पैर में गोली मार दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही उसे दबोच लिया। इधर इस मुठभेड़ की खबर मिलते ही जिले के एसपी भी मौके पर पहुंचे थे। वरिष्ठ अफसर ने एनकाउंटर की जानकारी भी ली। घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कहा जा रहा है कि मुसहरी थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर अंकित रंजन की कुछ दिनों पहले मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अमित इस हत्याकांड में आरोपी था। पुलिस लगातार उसकी बरामदगी के लिए कार्रवाई कर रही थी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं।

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गयाजी और गोपालगंज में एनकाउंटर

इससे पहले गयाजी जिले के गुरुआ और गोपालगंज के श्रीपुर थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात हुई अलग-अलग मुठभेड़ में तीन अपराधी जख्मी हो गए थे। गुरुआ के चाल्हो पहाड़ी स्थित हथिया डैम के पास मुठभेड़ में स्वर्ण कारोबारी से 45 लाख की लूटकांड के आरोपित सुजीत कुमार और श्रवण कुमार के पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने इसने पूछताछ के आधार करीब 40 लाख का लूटा हुआ आभूषण बरामद किया था।

उधर गोपालगंज में श्रीपुर थाना क्षेत्र के भोरे-मीरगंज मुख्य सड़क पर मुठभेड़ में पुलिस की गोली से शराब तस्कर किशन यादव जख्मी हो गया था। तस्कर की गोली से एक दारोगा और एक सिपाही भी घायल हो गए थे। पुलिस-शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ में श्रीपुर थाना के अवर निरीक्षक संतोष कुमार और सिपाही प्रमोद कुमार भी जख्मी हो गए थे। घायल शराब तस्कर किशन यादव गोरखपुर जिले के उरुवा थाना क्षेत्र के ओझा भरथहीं गांव का निवासी है। घटनास्थल से पुलिस ने एक देसी कट्टा और खोखा बरामद किया था। स्कॉर्पियो से 704 लीटर शराब लेकर मीरगंज की ओर जा रहे तस्कर किशन यादव को मिश्रबतरहां बाजार के समीप जांच के दौरान रोका गया तो वह भागने लगा था।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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