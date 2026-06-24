भरत तिवारी एनकाउंटर में SDPO पर केस के बाद सरकार ने लिया ऐक्शन, राजेश शर्मा लाइन हाजिर

भोजपुर जिले के बहुचर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस में एसडीपीओ राजेश शर्मा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। भरत की मां ने एसडीपीओ पर नामजद केस दर्ज कराया है। अब राज्य सरकार ने एसडीपीओ भरत कुमार शर्मा को लाइन हाजिर भी कर दिया है।

भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले में पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने जगदीशपुर के एसडीपीओ राजेश शर्मा और शाहपुर के निलंबित थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राजेश मालाकार को नामजद अभियुक्त बनाते हुए केस दर्ज कराया है। नामजद केस दर्ज होने के बाद अब एसडीपीओ राजेश शर्मा पर सरकार की तरफ से ऐक्शन भी लिया गया है। अब बिहार सरकार ने भोजपुर मुठभेड़ मामले में जगदीशपुर के एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया है। उनको बिहार पुलिस मुख्यालय में योगदान करने का निर्देश दिया गया है।

मुख्यालय के मुताबिक जगदीशपुर एसडीपीओ के पद पर नए अधिकारी की तैनाती की जा रही है। जाहिर है इस पूरे प्रकरण में एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा की मुश्किलें भविष्य में अब बढ़ती नजर आ रही हैं। बता दें कि भरत तिवारी की मां की शिकायत पर घटना के छठे दिन कांड संख्या 178/26 (दिनांक 22/06/2026) के तहत दर्ज प्राथमिकी में आरोपियों पर बीएनएस की धारा 103 (1) (5) के साथ ही आर्म्स एक्ट भी लगाया गया है। एसडीपीओ राजेश शर्मा और राजेश मालाकार के अलावा कुछ अन्य पुलिसकर्मियों को भी इसमें अभियुक्त बनाया गया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि एसडीपीओ के आदेश पर ही भरत को पांच गोलियां मारी गई थीं।

लाइन हाजिर होना क्या होता है किसी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर करना पुलिस विभाग की एक प्रक्रिया है। इसके तहत किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ गंभीर शिकायत मिलने या उनके द्वारा काम में लापरवाही किए जाने पर उन्हें उनके मौजूदा थाने या ड्यूटी से हटाकर पुलिस हेडक्वार्टर या पुलिस लाइन से अटैच कर दिया जाता है। लाइन हाजिर होने के बाद पुलिसकर्मी थाने के किसी काम या किसी प्रकार की जांच में शामिल नहीं होंगे। लाइन हाजिर होने वाले पुलिसकर्मी को बड़े अधिकारियों की निगरानी में रिपोर्ट देनी पड़ती है।

भरत तिवारी एनकाउंटर केस में पुलिसकर्मियों पर जवइनिया के कटाव पीड़ितों की समस्या जानने के बहाने ले जाकर भरत भूषण तिवारी की गोली मार कर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि एसडीपीओ के आदेश पर भरत को पांच गोलियां मारी गईं। इंस्पेक्टर संजीव कुमार को इस कांड का अनुसंधानकर्ता बनाया गया है। इधर इस मुठभेड़ को लेकर सवाल उठने पर सरकार ने घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग के गठन का फैसला पहले ही ले लिया है।