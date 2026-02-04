Hindustan Hindi News
बिहार के हॉस्टल में इंजीनियरिंग छात्रा की मौत से दहशत में लड़कियां, घर जाने की जिद; खाना छोड़ा

बिहार के हॉस्टल में इंजीनियरिंग छात्रा की मौत से दहशत में लड़कियां, घर जाने की जिद; खाना छोड़ा

संक्षेप:

घटना के बाद से ही छात्रावास की छात्राएं डरी और सहमी रही। कुछ छात्राओं ने घर जाने की जिद पर खाना नहीं खाया। इसकी सूचना के बाद प्रिंसिपल अमरेंद्र कुमार अमर ने छात्रावास में पहुंचकर बच्चियों को समझा कर उन्हें छात्रावास में रहने के लिए तैयार किया।

Feb 04, 2026 10:11 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, सिंहेश्वर, निज संवाददाता, मधेपुरा
बिहार के मधेपुरा जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में सोमवार की शाम एक छात्रा की मौत होने के बाद से छात्रावास में रहने वाली छात्राओं में भय की स्थिति बन गयी है। छात्राओं ने मंगलवार को कॉलेज प्रबंधन के सामने अपने- अपने घर जाने की बात कही। हालांकि कॉलेज के प्राचार्य ने छात्राओं को समझा कर छात्रावास में रहने के लिए तैयार किया। दूसरी ओर मृतका के पिता ने घटना की सूचना कॉलेज प्रबंधन और पुलिस द्वारा नहीं दिए जाने पर नाराजगी जतायी। उन्होंने व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया।

मालूम हो कि सोमवार की शाम हॉस्टल में रह कर इंजीनिरिंग की पढ़ाई करने वाले एक छात्रा की मौत हो गयी थी। मृतका के पिता ने कहा कि उन्हें बेटी की मौत की सूचना कॉलेज प्रशासन की ओर से नहीं, बल्कि उसकी रूमेट से मिली। उन्होंने कहा कि रविवार को उनकी बेटी से आखिरी बार बातचीत हुई थी। उस वक्त वह बिल्कुल सामान्य थी। 27 जनवरी को ही खुशबू घर से कॉलेज लौटी थी। सितंबर 2024 में उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। घटना के बाद से पुलिस लगभग पूरी रात मेडिकल कॉलेज में कैंप करती रही।

छात्राओं को प्रिंसिपल ने समझाया

घटना के बाद से ही छात्रावास की छात्राएं डरी और सहमी रही। कुछ छात्राओं ने घर जाने की जिद पर खाना नहीं खाया। इसकी सूचना के बाद प्रिंसिपल अमरेंद्र कुमार अमर ने छात्रावास में पहुंचकर बच्चियों को समझा कर उन्हें छात्रावास में रहने के लिए तैयार किया।

उन्होंने बताया कि पूरे छात्रावास में कॉलेज कर्मियों की संख्या को दोगुना कर दिया गया। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मृतका के रूमेट को फिलहाल घर भेजा गया है ताकि वह सामान्य हो सके।

