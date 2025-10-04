After Durga Puja hungama protest in Nalanda police scrambling three drowned during kali visarjan नालंदा में दुर्गा पूजा के बाद सड़क पर बवाल-आगजनी, पुलिस के छूटे पसीने; विसर्जन में 3 डूब गए, Bihar Hindi News - Hindustan
After Durga Puja hungama protest in Nalanda police scrambling three drowned during kali visarjan

नालंदा में दुर्गा पूजा के बाद सड़क पर बवाल-आगजनी, पुलिस के छूटे पसीने; विसर्जन में 3 डूब गए

शुक्रवार को  प्रतिमा विसर्जन के दौरान झींगनगर मोहल्ला निवासी तीन युवक मोहित, मंदीप और सागर गहरे पानी में डूब गए थे। उनमें से एक युवक का शव नहीं मिलने पर आक्रोश भड़क गया।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नालंदाSat, 4 Oct 2025 06:10 PM
बिहार के नालंदा में शनिवार को लोगों का गुस्सा सड़क पर देका गया। दीपनगर थाना क्षेत्र के कोसुक गांव के पास हथियाखाड़ नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे तीन युवकों में से एक का शव अब तक नहीं मिलने से स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने बिहारशरीफ राजगीर मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर आगजनी की, जिससे कई घंटों तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। हालात को संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए।

शुक्रवार को मां काली की प्रतिमा विसर्जन के दौरान झींगनगर मोहल्ला निवासी तीन युवक मोहित, मंदीप और सागर गहरे पानी में डूब गए थे। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने देर रात तक रेस्क्यू अभियान चलाया और 24 घंटे के भीतर मोहित और मंदीप के शवों को बरामद कर लिया। हालांकि तीसरे युवक सागर कुमार का अब तक कोई पता नहीं चल सका है।

इसी को लेकर शनिवार को परिजन और स्थानीय लोग प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि रेस्क्यू अभियान में लापरवाही बरती जा रही है और गोताखोरों की संख्या पर्याप्त नहीं है। आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क पर टायर जलाकर आगजनी की और घंटों तक आवागमन बाधित रखा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार नोकझोंक हुई। कुछ उग्र युवकों ने राहगीरों के वाहनों में तोड़फोड़ की कोशिश भी की।

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मृतक सागर की मां ने कहा कि हमारा बेटा कल से लापता है, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। अगर समय पर खोजबीन होती तो शायद वह जिंदा मिल जाता। वहीं मृतक की बहन ने कहा कि भाई के बिना घर सूना हो गया है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका शव मिले।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि हथियाखाड़ नदी में जल्द से जल्द प्रभावी सर्च अभियान चलाया जाए ताकि तीसरे युवक का शव बरामद हो सके और परिजनों को राहत मिल सके। पुलिस ने काफी समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। इस दौरान घटना स्थल से प्रदर्शन तक हजारों लोगों की भीड़ लगी रही।

