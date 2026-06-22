Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रिशुश्री ने उगले राज अब मुमुक्षु, तारिणी और उमेश की बारी; संजीव हंस और योगेश पर भी शिकंजा कसने की तैयारी

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
Follow us on Google News
share

विशेष निगरानी इकाई ने भ्रष्ट ठेकेदार रिशुश्री से करीब 30 घंटे की पूछताछ कर ली है। रिशुश्री ने जांच एजेंसी को कई बातें बताई हैं। अब SVU की टीम चर्चित टेंडर घोटाले में मुमुक्षु चौधरी और संजीव हंस जैसे अधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। 

रिशुश्री ने उगले राज अब मुमुक्षु, तारिणी और उमेश की बारी; संजीव हंस और योगेश पर भी शिकंजा कसने की तैयारी

बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले में भ्रष्ट ठेकेदार रिशुश्री ने विशेष निगरानी इकाई के सामने कई राज उगले हैं। अब SVU इस घोटाले में बड़े अफसरों पर शिकंजा कसने की तैयाारी कर रही है। एसवीयू ने मुमुक्षु चौधरी, उमेश कुमार सिंह और तारिणी दास को पहले ही अरेस्ट किया था। अब इनसे पूछताछ की बारी जल्द ही आ सकती है। चर्चित IAS संजीव हंस पर भी जांच एजेंसी शिकंजा कसेगी। दरअसल इस टेंडर घोटाले में विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) की जांच तेजी से बढ़ रही है। जांच इकाई ने इससे संबंधित दर्ज कांड (05/2025) में मुख्य आरोपित ठेकेदार रिशुश्री को गिरफ्तार करने के साथ ही उसको रिमांड पर लेकर पूछताछ पूरी कर ली है। पूछताछ में रिशुश्री ने कई ऐसी बातें कबूल की हैं, जिनसे इस मामले से जुड़े रहे सरकारी अफसरों और कर्मियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

जांच एजेंसी ने रिशुश्री के बाद अब उसके गिरफ्तार सहयोगी संतोष कुमार और तीन सरकारी पदाधिकारी रिटायर मुख्य अभियंता तारिणी दास, बिप्रसे अधिकारी मुमुक्षु कुमार चौधरी एवं कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह से पूछताछ की तैयारियां शुरू कर दी है। इनसे एक-एक कर या सामूहिक रूप से रिमांड पर लेकर पूछताछ हो सकती है। इसके लिए न्यायालय से अनुमति मांगने के साथ ही सवालों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। टेंडर घोटाले में आरोपित तीन आईएएस संजीव हंस, अभिलाषा कुमारी शर्मा और योगेश कुमार सागर पर भी शिकंजा कस सकता है।

संजीव हंस इस कांड के नामजद अभियुक्त हैं। विशेष निगरानी इकाई इस मामले में उनके आवास और कार्यालय पर दबिश दे चुकी है और उनको फरार बताया है। वहीं, संजीव हंस के वकील का कहना है कि आईएएस दिल्ली में अपने पिता का इलाज करा रहे हैं। वहीं, राज्य सरकार ने इस कांड के दो अन्य आरोपित आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा और योगेश कुमार सागर को निलंबित कर दिया है। उनके ठिकानों पर भी एसवीयू की दबिश हो चुकी है। ऐसे में जांच इकाई अब तीनों आईएएस अधिकारी को पूछताछ के लिए उपस्थित होने की कानूनी नोटिस दे सकती है। नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर उनकी गिरफ्तारी भी संभव है।

30 घंटे से अधिक की पूछताछ में रिशुश्री ने कई तथ्य नकारे, कुछ स्वीकारे

रिमांड के दौरान ठेकेदार रिशुश्री से 30 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ हुई। इस दौरान एसवीयू के जांच अधिकारियों ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच रिपोर्ट में उसके ऊपर लगे आरोपों को लेकर कई सवाल पूछे। पूछताछ में रिशुश्री ने ईडी के कई तथ्य नकारे, जबकि कई स्वीकार भी किए।

मामले में अब तक पांच गिरफ्तार

गौर हो कि इस मामले में अब तक रिशुश्री के अलावा उसका सहयोगी संतोष कुमार और तीन अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, तारिणी दास और उमेश कुमार सिंह सहित पांच अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रिशुश्री के एक करीबी सहयोगी और एसवीयू केस में नामजद आरोपित पवन कुमार पर भी इस मामले में दबिश हुई है। उसके ठिकाने पर एसवीयू की टीम ने शुक्रवार को छापेमारी की थी।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Bihar News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।