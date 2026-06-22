रिशुश्री ने उगले राज अब मुमुक्षु, तारिणी और उमेश की बारी; संजीव हंस और योगेश पर भी शिकंजा कसने की तैयारी

विशेष निगरानी इकाई ने भ्रष्ट ठेकेदार रिशुश्री से करीब 30 घंटे की पूछताछ कर ली है। रिशुश्री ने जांच एजेंसी को कई बातें बताई हैं। अब SVU की टीम चर्चित टेंडर घोटाले में मुमुक्षु चौधरी और संजीव हंस जैसे अधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है।

बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले में भ्रष्ट ठेकेदार रिशुश्री ने विशेष निगरानी इकाई के सामने कई राज उगले हैं। अब SVU इस घोटाले में बड़े अफसरों पर शिकंजा कसने की तैयाारी कर रही है। एसवीयू ने मुमुक्षु चौधरी, उमेश कुमार सिंह और तारिणी दास को पहले ही अरेस्ट किया था। अब इनसे पूछताछ की बारी जल्द ही आ सकती है। चर्चित IAS संजीव हंस पर भी जांच एजेंसी शिकंजा कसेगी। दरअसल इस टेंडर घोटाले में विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) की जांच तेजी से बढ़ रही है। जांच इकाई ने इससे संबंधित दर्ज कांड (05/2025) में मुख्य आरोपित ठेकेदार रिशुश्री को गिरफ्तार करने के साथ ही उसको रिमांड पर लेकर पूछताछ पूरी कर ली है। पूछताछ में रिशुश्री ने कई ऐसी बातें कबूल की हैं, जिनसे इस मामले से जुड़े रहे सरकारी अफसरों और कर्मियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

जांच एजेंसी ने रिशुश्री के बाद अब उसके गिरफ्तार सहयोगी संतोष कुमार और तीन सरकारी पदाधिकारी रिटायर मुख्य अभियंता तारिणी दास, बिप्रसे अधिकारी मुमुक्षु कुमार चौधरी एवं कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह से पूछताछ की तैयारियां शुरू कर दी है। इनसे एक-एक कर या सामूहिक रूप से रिमांड पर लेकर पूछताछ हो सकती है। इसके लिए न्यायालय से अनुमति मांगने के साथ ही सवालों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। टेंडर घोटाले में आरोपित तीन आईएएस संजीव हंस, अभिलाषा कुमारी शर्मा और योगेश कुमार सागर पर भी शिकंजा कस सकता है।

संजीव हंस इस कांड के नामजद अभियुक्त हैं। विशेष निगरानी इकाई इस मामले में उनके आवास और कार्यालय पर दबिश दे चुकी है और उनको फरार बताया है। वहीं, संजीव हंस के वकील का कहना है कि आईएएस दिल्ली में अपने पिता का इलाज करा रहे हैं। वहीं, राज्य सरकार ने इस कांड के दो अन्य आरोपित आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा और योगेश कुमार सागर को निलंबित कर दिया है। उनके ठिकानों पर भी एसवीयू की दबिश हो चुकी है। ऐसे में जांच इकाई अब तीनों आईएएस अधिकारी को पूछताछ के लिए उपस्थित होने की कानूनी नोटिस दे सकती है। नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर उनकी गिरफ्तारी भी संभव है।

30 घंटे से अधिक की पूछताछ में रिशुश्री ने कई तथ्य नकारे, कुछ स्वीकारे रिमांड के दौरान ठेकेदार रिशुश्री से 30 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ हुई। इस दौरान एसवीयू के जांच अधिकारियों ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच रिपोर्ट में उसके ऊपर लगे आरोपों को लेकर कई सवाल पूछे। पूछताछ में रिशुश्री ने ईडी के कई तथ्य नकारे, जबकि कई स्वीकार भी किए।