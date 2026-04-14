बिहार में पूर्व डीएसपी के बाद अब SHO ईओयू की रडार पर, किशनगंज में रेड से हड़कंप
आर्थिक अपराध इकाई की टीम 7 बजे सुबह के बाद सदर थाना परिसर स्थित सरकारी आवास पहुंची थी। आर्थिक अपराध इकाई की टीम पिछले दो घंटे से छापेमारी कर रही है।सदर थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन 2009 बैच के दारोगा के रूप में पुलिस विभाग में नियुक्त हुए थे।
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में किशनगंज सदर थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन के सरकारी आवास पर आर्थिक अपराध इकाई कि टीम छापेमारी कर रही है। सदर थानाध्यक्ष का सरकारी आवास सदर थाना परिसर में ही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम 7 बजे सुबह के बाद सदर थाना परिसर स्थित सरकारी आवास पहुंची थी। आर्थिक अपराध इकाई की टीम पिछले दो घंटे से छापेमारी कर रही है।सदर थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन 2009 बैच के दारोगा के रूप में पुलिस विभाग में नियुक्त हुए थे।
इसके बाद पुलिस निरीक्षक पद पर प्रोन्नति मिली थी। सदर थानाध्यक्ष ने वर्ष 2024 को दिसंबर में किशनगंज सदर थाना का पदभार ग्रहण किया था। जिले में महज पंद्रह दिनों में लगातार दूसरी बार एसवीयू की कार्रवाई हुई है। इससे पहले 31 मार्च को पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार के सरकारी आवास पर आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा छापेमारी की गई थी। अब एक बार फिर ईओयू की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप व्याप्त है।
पूर्व डीएसपी के ठिकानों पर पड़ी थी रेड
आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार के ठिकानों पर ईओयू ने रेड मारी थी। जांच में यह खुलासा हुआ है कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय से करीब 60.27 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस मामले में उनकी पत्नी रूबी कश्यप, सास पूनम देवी और कथित सहयोगी शगुफ्ता शमीम को भी सह-अभियुक्त बनाया गया है। छापेमारी के दौरान किशनगंज स्थित सरकारी आवास से करीब डेढ़ लाख रुपये नकद, छह मोबाइल फोन और करोड़ों के लेनदेन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जब्त मोबाइल फोन में फर्जी सिम कार्ड पाए गए, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर माफिया से संपर्क और अवैध लेनदेन के लिए किया जाता था।बं
गाल सीमा पर एक होटल में माफिया से होती थी डीलिंग जांच एजेंसी को एसडीपीओ के कई माफिया गिरोहों से संबंध के भी सबूत मिले हैं। इनमें कोयला, शराब, बालू, लॉटरी और सुपारी तस्करी से जुड़े नेटवर्क शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, बंगाल सीमा के पास स्थित एक होटल में उनकी बैठकी होती थी। जहां विभिन्न माफिया के साथ लेनदेन और सांठगांठ की जाती थी। ताकि किशनगंज की सड़कों से लेकर गलियों में चल रहे गैरकानूनी धंधे चलती रहे और उनकी जेब भरती रहे। सूत्रों की मानें तो लॉटरी से लेकर बालू, कोयला, पशु, शराब, सुपारी तस्करो से हर महीने लाखों रुपये तक हिस्सा पुलिस को मैनेज करने के लिए माफिया द्वारा खर्च की जाती थी।