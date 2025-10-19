Hindustan Hindi News
चिराग की सीमा सिंह के बाद मुकेश के गणेश से हुई बड़ी भूल; नामांकन तो बचा पर निर्दलीय हो गए

चिराग की सीमा सिंह के बाद मुकेश के गणेश से हुई बड़ी भूल; नामांकन तो बचा पर निर्दलीय हो गए

संक्षेप: गणेश भारती को वीआईपी ने दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से टिकट दिया था। सिंबल के तौर पर जो दस्तावेज लगाया था उसमें पार्टी के अध्यक्ष का सिग्नेचर नहीं था। इसके आधार पर उन्हें चुनाव चिन्ह से बेदखल कर दिया गया।

Sun, 19 Oct 2025 03:48 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Election: बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। चिराग की पार्टी लोजपा-आर की मढ़ौरा की उम्मीदवार सीमा सिंह का नॉमिनेशन रद्द होने से एनडीए को बड़ा झटका लगा। वोटिंग से पहले ही एनडीए एक सीट से बेदखल हो गई। इधर महागठबंधन खेमे में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के प्रत्याशी गणेश भारती से बड़ी भूल हो गई। उनका नॉमिनेशन को बच गया पर चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया गया।

गणेश भारती को वीआईपी ने दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से टिकट दिया था। उन्होंने समय से नामांकन कर दिया। शनिवार को नामांकन पत्र की जांच के दौरान गड़बड़ी पकड़ में आई। गणेश भारती ने सिंबल के तौर पर जो दस्तावेज लगाया था उसमें पार्टी के अध्यक्ष का सिग्नेचर नहीं था। इसके आधार पर उन्हें चुनाव चिन्ह से बेदखल कर दिया गया।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

कुशेश्वरस्थान (सु) से महागठबंध के वीआईपी प्रत्याशी गणेश भारती अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्वाचन अधिकारी सह डीसीएलआर मयंक सिंह ने बताया कि उनके सिंबल पर हस्ताक्षर नहीं रहने के कारण निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनका नामांकन पत्र स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा इंदु देवी, गंगा पासवान, जीवछ कुमार हजारी, बिरजू सदा व सच्चिदानंद पासवान भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।

इन उम्मीदवारों का रद्द किया गया नामांकन

कुशेश्वरस्थान (सु) से बहुजन समाजवादी पार्टी से रामसुधरी सदा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से हरेराम पासवान, गौड़ाबौराम से जनशक्ति जनता दल से शाकिर हाशमी, दरभंगा ग्रामीण से भागीदारी पार्टी से श्रवण कुमार पंडित, दरभंगा शहर से भागीदारी पार्टी से गोनू पंडित, हायाघाट से निर्दलीय मनीष कुमार, जागरूक जनता पार्टी से रविन्द्र शर्मा और आरएलजेपी से राज कुमार पासवान, बहादुरपुर से जनशक्ति जनता दल से राजीव सिंह और निर्दलीय मोहन माधव, केवटी से निर्दलीय पानी देवी, जाले से समाज शक्ति पार्टी से मो. शकील और आम जनता प्रगति पार्टी से प्रशांत कुमार भारती।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
