चिराग की सीमा सिंह के बाद मुकेश के गणेश से हुई बड़ी भूल; नामांकन तो बचा पर निर्दलीय हो गए

संक्षेप: गणेश भारती को वीआईपी ने दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से टिकट दिया था। सिंबल के तौर पर जो दस्तावेज लगाया था उसमें पार्टी के अध्यक्ष का सिग्नेचर नहीं था। इसके आधार पर उन्हें चुनाव चिन्ह से बेदखल कर दिया गया।

Bihar Election: बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। चिराग की पार्टी लोजपा-आर की मढ़ौरा की उम्मीदवार सीमा सिंह का नॉमिनेशन रद्द होने से एनडीए को बड़ा झटका लगा। वोटिंग से पहले ही एनडीए एक सीट से बेदखल हो गई। इधर महागठबंधन खेमे में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के प्रत्याशी गणेश भारती से बड़ी भूल हो गई। उनका नॉमिनेशन को बच गया पर चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया गया।

गणेश भारती को वीआईपी ने दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से टिकट दिया था। उन्होंने समय से नामांकन कर दिया। शनिवार को नामांकन पत्र की जांच के दौरान गड़बड़ी पकड़ में आई। गणेश भारती ने सिंबल के तौर पर जो दस्तावेज लगाया था उसमें पार्टी के अध्यक्ष का सिग्नेचर नहीं था। इसके आधार पर उन्हें चुनाव चिन्ह से बेदखल कर दिया गया।

कुशेश्वरस्थान (सु) से महागठबंध के वीआईपी प्रत्याशी गणेश भारती अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्वाचन अधिकारी सह डीसीएलआर मयंक सिंह ने बताया कि उनके सिंबल पर हस्ताक्षर नहीं रहने के कारण निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनका नामांकन पत्र स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा इंदु देवी, गंगा पासवान, जीवछ कुमार हजारी, बिरजू सदा व सच्चिदानंद पासवान भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।