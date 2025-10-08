हो न्याय अगर तो आधा दो... चिराग के बाद अब जीतन राम मांझी भी दिखा रहे तेवर
बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सबकुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। सीट बंटवारे के मुद्दे पर सबसे पहले एलजेपी (आर) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने तेवर दिखाए तो अब 'HAM' के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के सुर भी थोड़े तल्ख नजर आ रहे हैं।
एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चल रही गहमागहमी के बीच हम (से) के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है। दिनकर जी की कविता के माध्यम से जीतन राम मांझी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा, ‘हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, HAM वही खुशी से खाएंगें, परिजन पे असी ना उठाएंगे।’
मान्यता प्राप्त करने लायक सीटें चाहिए- मांझी
इधर न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत के दौरान जीतन राम मांझी ने एनडीए में सीट बंटवारे के मुद्दे पर कहा, 'लोकसभा में हमें कितनी सीटें मिली थीं? यह बात हुई थी कि 2 या 3 लोकसभा और एक राज्यसभा की सीट मिलेगी लेकिन एक सीट मिली। हालांकि, हमने किसी से शिकायत नहीं की थी।
जहां तक विधानसभा का सवाल है तो हमलोगों ने मांग की है कि 10 साल हो गए और हमारी पार्टी को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। लिहाजा हमें उतनी सीटें मिलें ताकि हमें मान्यता मिल सके। इसकी चर्चा हमलोगों से करते हैं। कितनी सीटें मिलेंगी और कौन सी सीटें मिलेंगी इसकी अभी चर्चा नहीं हुई है। 10 तारीख को तय होगा कि कितनी सीटों पर कौन, कहां से लड़ेगा।
NDA में सीट बंटवारे पर फंसा पेंच
आपको बता दें कि राजग गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर भाजपा नेताओं और सहयोगी दलों के बीच पटना में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ केंद्रीय मंत्री और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी एवं जदयू के नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के साथ बैठकें कर चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली में हाल ही में चिराग पासवान के साथ भी अहम बैठक हुई है।
हालांकि, इन तमाम बैठकों के बाद भी एनडीए में अब तक सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला सामने नहीं आ सका है। बुधवार को पटना में चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी शुरुआती दौर की वार्ता चल रही। सही समय आने पर सब बता दिया जायेगा। इसके अलावा अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर चिराग पासवान ने कुछ दिलचस्प पोस्ट एक्स पर भी किए हैं। एक पोस्ट में चिराग पासवान ने लिखा, ' पापा हमेशा कहा करते थे —"जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत। जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो।" ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव में चिराग पासवान 35 सीटें चाहते हैं जबकि बीजेपी उन्हें 25 सीटें देने के लिए राजी है।