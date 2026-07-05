भरत तिवारी का एनकाउंटर गलत, दोषी अफसर पर कार्रवाई होगी; बोले सम्राट के मंत्री अशोक चौधरी

भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद उनके घरों पर राजनेताओं का आना-जानाा लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बाद अब बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी भरत तिवारी के गांव बिलौटी जाएंगे। बिलौटी जाने से पहले अशोक चौधरी ने पटना में कहा कि भरत तिवारी का एनकाउंटर गलत था।

भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में हुए कथित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर जमकर सियासत हो रही है। अब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बिलौटी गांव में भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात करेंगे। परिजनों से मुलाकात करने से पहले अशोक चौधरी ने मीडिया से बातचीत में अपनी बात रखी है। यहां बता दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बिलौटी जाकर परिजनों से मुलाकात की थी। चिराग पासवान ने परिवार को न्याय का भरोसा भी दिलाया था। भरत भूषण तिवारी के परिजनों से मिलने से पहले पटना में पत्रकारों से बातचीत में अशोक चौधरी ने कहा कि एनकाउंटर गलत हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि जिम्मेदार अधिकरियों पर कार्रवाई होगी। अशोक चौधरी ने कहा कि जिन दलित-पिछड़ों के लिए उनको (भरत तिवारी) इतना आवेश में आना पड़ा। कुछ तो बात उनकी गलत थी। उनके परिवार के लोगों का तो यह कहना है कि उनके हाथ में असली रिवॉल्वर था ही नहीं बल्कि वो खिलौना वाला रिवॉल्वर था।

जो भी परिस्थिति रहा हो कि अधिकारियों को डराने-धमकाने की परिस्थिति बनी। लेकिन मैं बार-बार कह रहा हूं कि उनका एनकाउंटर गलत हुआ। अब कुछ लोग उसको जात-पात का रंग दे रहे हैं। हम दलित परिवार से आते हैं और 1952 से लेकर लगातार 2000 तक हमारे पिताजी ने जिन विधानसभाओं का नेतृत्व किया, जो रिजर्व सीटें रहीं वहां पर अपर कास्ट का वोट रहा। खाासकर भूमिहार और ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमें पूरा मदद करने का काम किया है।

इसके बाद अशोक चौधरी ने कहा कि यह बात सत्य है कि हम जिस दलित समाज से आते हैं उनके अधिकार और उत्थान के लिए मुझे लड़ना है और संघर्ष करना है। कुछ लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने आगे कहा कि अधिकारी पर तो कार्रवाई होगी ही। अगर सम्राट चौधरी ने मुझे मंत्री बनााया है और मैं कही जाकर कहीं गलत करूं तो इसके लिए क्या सम्राट चौधरी दोषी हैं? अपनी जवाबदेही का निर्वहन मुझे खुद करना है ना। इसके बाद अशोक चौधरी ने कहा कि इस मामले में पूर्व डीजीपी ने ठीक कहा है कि एसडीओ वहां खड़े क्यों थे? ये जो डीएसपी हैं उनपर पहले भी मुजफ्फरपुर में दो-दो एनकाउंटर के बाद 5-5 लाख का जुर्माना लगा था। इस तरह के पदाधिकारियों को तो दंडित होना ही चाहिए। डीएसपी की पोस्टिंग पर अशोक चौधरी ने कहा कि अभी तो न्यायिक जांच चल रही है तो उसको तो कहीं ना कहीं पोस्टिंग देनी ही है। उसको बैठा कर तनख्वाह क्यों देंगे?

नौ से भूख हड़ताल करेंगी भरत की मां बिलौटी के भरत भूषण तिवारी की हत्या के नामजद आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो उनकी मां आशा देवी आगामी नौ जुलाई से भूख हड़ताल पर बैठेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर के आसपास रात में बिना नंबर प्लेट की संदिग्ध गाड़ियां चक्कर लगा रही हैं, जिससे पूरा परिवार दहशत में है।