बीजेपी के बाद जेडीयू वर्कर्स का सम्मान, सीएम नीतीश चुनाव में प्रचंड जीत के योद्धाओं को देंगे पुरस्कार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को प्रचंड जीत मिली। बीजेपी को 89 तो जदयू को 85 सीटों पर जीत मिली। लोजपा आर ने 29 में से 19 पर जीत मिली। बीजेपी ने पिछले दिनों बीएलओ 1 को पटना बुलाकर सम्मानित किया। जनता दल यू भी प्रचंड जीत के योद्धाओं को सम्मानित करेगी। पटना पार्टी कार्यालय में शनिवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी भाग लेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्द्धन करेंगे।

न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार पटना स्थित पार्टी दफ्तर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। जिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके अपने दल को जीत दिलाई है उन्हें पार्टी उनकी मेहनत का पुरस्कार देगी। समारोह का आयोजन 11 बजे से किया गया है। नीतीश कुमार के अलावे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा समेत अन्य प्रमुख नेता इस आयोजन में मौजूद रहेंगे। पार्टी का मकसद है कि अपने कार्यकर्ताओं को भविष्य के टास्क के लिए एनर्जाइज करना और उन्हें तैयार किया जाए। 2020 के विधान सभा चुनाव में जेडीयू मात्र 43 सीटों पर सिमट गई थी। 2025 में जीते हुए सीटों की संख्या दोगुनी(85) हो गई। माना जा रहा है कि जदयू कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके सरकार के काम और विचारधारा को जनता तक पहुंचाया जिससे लोगों ने एनडीए में आस्था जताई। नीतीश कुमार ने रिकार्ड दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।