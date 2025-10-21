Hindustan Hindi News
चुनाव बाद नीतीश कुमार 'हाथ' के साथ होंगे, बोले पप्पू यादव- सिर्फ कांग्रेस दे सकती है सम्मान

संक्षेप: पप्पू यादव ने कहा कि अभी तक नीतीश कुमार एक साथ गए ही नहीं। नीतीश कुमार को अलग-थलग कर ये लोग सिर्फ स्ट्राइक रेट में लगा हुआ है। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि उसमें रहेंगे। नीतीश कुमार को सिर्फ कांग्रेस सम्मान दे सकती है।

Tue, 21 Oct 2025 12:29 PMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव में मतदान से पहले पूर्णिया सांसद औऱ कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने अपने बयान से हलचल बढ़ा दी है। पप्पू यादव ने दावा किया है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 'हाथ' के साथ चले जाएंगे। सांसद पप्पू यादव ने कहा की बीजेपी और चिराग पासवान के बीच जुगलबंदी चल रही है। अभी तक नीतीश कुमार एक साथ गए ही नहीं। नीतीश कुमार को अलग-थलग कर ये लोग सिर्फ स्ट्राइक रेट में लगा हुआ है। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि उसमें रहेंगे। नीतीश कुमार को सिर्फ कांग्रेस सम्मान दे सकती है।

पप्पू यादव ने महागठबंधन को लेकर कहा कि पूरी जनता एकतरफा है। बिहार की पूरी जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनेगी। जब जनता ही एकजुट है तो सबको एकजुट कर देगी।

