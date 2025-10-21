Hindi NewsBihar Newsafter bihar election nitish kumar will come in congress claims pappu ydav
चुनाव बाद नीतीश कुमार 'हाथ' के साथ होंगे, बोले पप्पू यादव- सिर्फ कांग्रेस दे सकती है सम्मान
संक्षेप: पप्पू यादव ने कहा कि अभी तक नीतीश कुमार एक साथ गए ही नहीं। नीतीश कुमार को अलग-थलग कर ये लोग सिर्फ स्ट्राइक रेट में लगा हुआ है। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि उसमें रहेंगे। नीतीश कुमार को सिर्फ कांग्रेस सम्मान दे सकती है।
Tue, 21 Oct 2025 12:29 PMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव में मतदान से पहले पूर्णिया सांसद औऱ कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने अपने बयान से हलचल बढ़ा दी है। पप्पू यादव ने दावा किया है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 'हाथ' के साथ चले जाएंगे। सांसद पप्पू यादव ने कहा की बीजेपी और चिराग पासवान के बीच जुगलबंदी चल रही है। अभी तक नीतीश कुमार एक साथ गए ही नहीं। नीतीश कुमार को अलग-थलग कर ये लोग सिर्फ स्ट्राइक रेट में लगा हुआ है। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि उसमें रहेंगे। नीतीश कुमार को सिर्फ कांग्रेस सम्मान दे सकती है।
पप्पू यादव ने महागठबंधन को लेकर कहा कि पूरी जनता एकतरफा है। बिहार की पूरी जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनेगी। जब जनता ही एकजुट है तो सबको एकजुट कर देगी।
लेखक के बारे मेंNishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।