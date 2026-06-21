सम्राट चौधरी के न्यायिक जांच के आदेश पर भरोसा नहीं, भरत तिवारी के पिता बोले- अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे

भोजपुर जिले के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस में सम्राट चौधरी ने भले ही न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हों। लेकिन भरत तिवारी के परिवार ने कहा है कि उन्हें इस जांच पर भरोसा नहीं है और वो इस मामले में अब कोर्ट की चौखट पर जाएंगे।

बिहार के भोजपुर जिले के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस में भरत के पिता ने अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है। बता दें कि इस बेहद ही चर्चित मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं लेकिन भरत तिवारी के परिजनों ने कहा है कि उन्हें सम्राट चौधरी के आदेश पर भरोसा नहीं है इसलिए वो कोर्ट की चौखट तक जाएंगे। भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलैटी मुठभेड़ मामले में भरत भूषण तिवारी के पिता कशीनाथ तिवारी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की और से दिए गए न्यायिक जांच के आदेशों पर अविश्वास जताया है।

भरत के पिता काशीनाथ ने कहा कि उन्हें इस व्यवस्था से निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो अब न्याय के लिए सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अपने दर्द और आक्रोश को जाहिर करते हुए काशीनाथ ने कहा कि वर्तमान प्रशासनिक रवैये को देखते हुए उन्हें स्थानीय स्तर या मुख्यमंत्री के स्तर से मिलने वाले आश्वासनों पर भरोसा नहीं है। उन्हें डर है कि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होगी और सच दबाने का प्रयास किया जा सकता है। पीड़ित पिता ने कहा कि कार्यपालिका से निराश होने के बाद अब न्यायपालिका ही उनकी आखिरी उम्मीद बची है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वो हाईकोर्ट और जरुरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।

जब तक फांसी नहीं मिलती आत्मा को शांति नहीं मिलेगी - मां इधर भरत तिवारी की मां आशा देवी अपने बेटे को खोने के गम में पूरी तरह टूट चुकी हैं। रूंधे गले से उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। सरकार जांच करा रही है तो कराए, लेकिन जिस किसी ने भी मेरे बेकसूर बच्चे को मारा है, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। जब तक हत्यारे को फांसी की सजा नहीं होती है तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।

वहीं भरत भूषण तिवारी के बड़े भाई बसंत तिवारी ने न्यायिक जांच के फैसले पर कहा कि सरकार ने जांच टीम का गठन किया है। ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और साफ-सुथरी होनी चाहिए। अगर सही जगह और सही तरीके से जांच होती है तब ही यह कदम सही माना जाएगा। केवल आधिकारिक बयानों या कागजी खानापूर्ति से किसी पीडि़त का पेट नहीं भरता और न ही उसे न्याय मिलता है। हमें ठोस परिणाम चाहिए।

बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी की मौत की बिहार सरकार की ओर से न्यायिक जांच कराने का फैसला लिया गया है। उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में उच्च स्तरीय टीम पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। जाहिर है सीएम सम्राट चौधरी के इस आदेश पर परिजनों को कोई खास भरोसा नहीं है।