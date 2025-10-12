खत्म हुआ 13 साल का इंतजार, मुजफ्फरपुर-हाजीपुर बाइपास चालू; आरा-पटना भी जाना आसान

बाइपास खोले जाने से स्थानीय के साथ वाहन मालिकों में खुशी है। चकिया से पटना जा रहे निशांत कुमार ने बताया कि अब उनको चांदनी चौक से रामदयालु और मधौल तक के जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। इससे समय की भी बचत होगी।

मुजफ्फरपुर-हाजीपुर बाइपास का 13 साल का इंतजार खत्म हो गया। शनिवार को इसे आम यातायात के लिए खोल दिया गया। इसके साथ ही बाइपास पर गाड़ियां सरपट दौड़नी शुरू हो गईं। इस सड़क पर आवागमन शुरू हो जाने से शहर में भारी वाहनों के प्रवेश से लगने वाले जाम से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। साथ ही पटना से मुजफ्फरपुर और नेपाल तक जाना आसान हो जाएगा। उत्तर बिहार से पटना जाने में भी मुजफ्फरपुर शहर के भीतर के व्यस्त ट्रैफिक से नहीं गुजरना होगा।

एनएच 22 का हिस्सा 17 किमी लंबे इस बाइपास का निर्माण पिछले 13 साल से किसी ना किसी कारण से लंबित था। अंतत: हाईकोर्ट के निर्देश पर दोबारा काम शुरू हुआ। इसका निर्माण 200 करोड़ की लागत से किया गया है। एनएचएआई पटना प्रमंडल के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि इसमें 66 अंडरपास, चार माइनर ब्रिज, एक आरओबी का निर्माण किया गया है। अंडरपास से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा गया है, जिससे उनको बिना बाधा आवागमन की सुविधा मिल सके।

बाइपास को यातायात के लिए खोलने को शनिवार सुबह से ही एनएचएआई अधिकारी नवनिर्मित कपरपुरा आरओबी के पास जमे रहे। निर्माण कंपनी के वरीय अधिकारियों के अलावा, एनएचएआई के परियोजना सलाहकार अजय कुमार सिन्हा पहाड़पुर छोर पहुंचे थे। उन्होंने सड़क की दोनों लेन पर लगाई गई बैरिकेडिंग को हटाने के कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही अपनी देखरेख में पहाड़पुर छोर के दोनों मोड़ की साफ-सफाई कराई।

बाइपास खोले जाने से स्थानीय के साथ वाहन मालिकों में खुशी है। चकिया से पटना जा रहे निशांत कुमार ने बताया कि अब उनको चांदनी चौक से रामदयालु और मधौल तक के जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। इससे समय की भी बचत होगी। वहीं पूर्णिया से आरा जा रहे ट्रक चालक लखन साह ने बताया कि अब वे कम समय में ही छपरा होते हुए आरा पहुंच जाएंगे। शहर का जाम नहीं झेलना पड़ेगा।

एनएच 27 पर जंक्शन बनाने का काम अधूरा एनएचएआई के परियोजना सलाहकार ने बताया कि पहले बाइपास को एनएच 27 पर जंक्शन बनाकर जोड़ने के बाद आवागमन के लिए खोलना था। लेकिन, लोगों की परेशानी को देखते हुए इसे अभी ही खोल दिया गया है। एनएच 27 से जोड़ने का काम लगभग एक हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा। इससे वाहनों को यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा। इस जंक्शन पर यातायात पुलिस की तैनाती के लिए एसएसपी ने भी सहमति दी है।

मोड़ पर नहीं दिखी यातायात पुलिस बाइपास को आम यातायात के लिए खोले जाते समय पहाड़पुर और मधौल में मोड़ पर यातायात पुलिस की तैनाती की घोषणा की गई थी। हालांकि, शनिवार शाम तक वहां यातायात पुलिस का एक भी जवान नहीं मिला। इससे चालकों को मनमर्जी तरीके से गाड़ियों को तेज रफ्तार में वाहनों को चलाते हुए देखा गया।

एक दर्जन खतरनाक स्पॉट पर बनेगा ब्रेकर मुजफ्फरपुर। बाइपास पर एक दर्जन खतरनाक स्पॉट हैं, जहां दुर्घटना रोकने के लिए ब्रेकर और रंबल स्ट्रिप लगाया जाएगा। इसके अलावा तीन जगहों पर रोड मार्क व साइनेज लगेगा। मालूम हो कि डीएम के निर्देश पर डीटीओ, ट्रैफिक डीएसपी और एसडीओ ने बाइपास का सुरक्षा ऑडिट किया था। इस दौरान साइनेज लगाने का कार्य एनएचएआई ने किया है। तीन जगहों पर साइनेज लगाना बाकी है। इसके अलावा रंबल स्ट्रिप और ब्रेकर को लेकर एनएचएआई को निर्देशित किया गया है। डीटीओ कुमार सतेंद्र यादव ने कहा कि सर्वे किया गया है। ब्रेकर बनाने और साइनेज का बाकी काम पूरा करने को कहा गया है।