अफ्रीकी मांगुर का गंगा में आतंक, पटना यूनिवर्सिटी के सर्वे में खुलासा; देसी मछलियां 50% क्यों घटीं ?

Bihar News: बिहार के मछली प्रेमियों के लिए चिंता वाली खबर है। गंगा नदी में (30 किमी लंबाई) स्थानीय प्रजाति की मछलियों की संख्या में आ रही गिरावट चिंता का विषय है। बीते 15 वर्ष में पटना में 31 प्रतिशत स्थानीय प्रजाति की मछलियां कम हो गई हैं। उनकी संख्या में 40 से 50 प्रतिशत की गिरावट आयी है। पटना विश्वविद्यालय की ओर से किए गए सर्वे में ये आंकड़े सामने आये। मछुआरा समितियों ने भी सर्वे की बात सही ठहराते हुए कहा कि इनकी संख्या में तेजी से कमी आई है। डॉल्फिन मैन और पटना विवि के पूर्व शिक्षक डॉ. रवीन्द्र कुमार सिन्हा बताते हैं कि इसके पीछे कई कारण हैं। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण गंगा में विदेशी थाई मांगुर (अफ्रीकी प्रजाति) मछली का पहुंचना है।

सिफरी के अनुसार 45 प्रजाति केन्द्रीय अन्तर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सिफरी) ने 2010-11 में गंगा नदी में मछलियों की प्रजाति पर सर्वे किया। रिपोर्ट में पटना के आसपास गंगा में केवल 40 प्रजाति की मछलियों के बारे में जिक्र किया गया। हालांकि, बाद में कई विशेषज्ञों ने इस सर्वे पर सवाल उठाया और फिर से सर्वे की मांग भी की। लेकिन अब तक सिफरी की ओर से पटना और बिहार में मछलियों को लेकर सर्वे नहीं कराया गया है।

मछुआरों को कम मिल रहीं मछलियां मछलियों की प्रजाति में आयी कमी के साथ-साथ संख्या में भी कमी आयी है। बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ (कॉफ्फेड) के प्रबंध निदेशक ऋषिकेश कश्यप बताते हैं कि बीते एक दशक में गंगा नदी में मछलियों के शिकारमाही में 40 से 50 प्रतिशत तक की कमी आयी है। हालत यह है कि मछुआरों को पटना और आसपास के क्षेत्रों में गंगा नदी में बाढ़ के दिनों में मछलियां मिलती हैं, बाकी दिनों में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

क्यों कम हो रहीं मछलियां ● थाई मांगुर जैसी प्रतिबंधित मछलियों के धड़ल्ले से पालन होने से

● आर्द्रभूमि, तालाब, झील आदि जल्दी सूखने और अतिक्रमण होने के कारण

● गंगा नदी में पानी लगातार कम होने के कारण

● गंगा नदी के पानी में पेस्टिसाइडस और प्रदूषण की मात्रा से

● छोटी मछलियों का भी शिकार होने के कारण

बचाव के लिए सलाह ● गंगा और सहायक नदियों में बालू निकासी पर कड़ी निगरानी रखी जाए

● थाई मांगुर के पालन पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया जाए

● लुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने का प्रयास तेज किया जाए

● गंगा नदी में नाला का पानी शोधित करने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाए

● देसी मछलियों की अंगुलिकाएं डाली जाए