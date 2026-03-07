Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अफ्रीकी मांगुर का गंगा में आतंक, पटना यूनिवर्सिटी के सर्वे में खुलासा; देसी मछलियां 50% क्यों घटीं ?

Mar 07, 2026 09:45 am ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, ● रोहित, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar News: बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ (कॉफ्फेड) के प्रबंध निदेशक ऋषिकेश कश्यप बताते हैं कि बीते एक दशक में गंगा नदी में मछलियों के शिकारमाही में 40 से 50 प्रतिशत तक की कमी आयी है।

अफ्रीकी मांगुर का गंगा में आतंक, पटना यूनिवर्सिटी के सर्वे में खुलासा; देसी मछलियां 50% क्यों घटीं ?

Bihar News: बिहार के मछली प्रेमियों के लिए चिंता वाली खबर है। गंगा नदी में (30 किमी लंबाई) स्थानीय प्रजाति की मछलियों की संख्या में आ रही गिरावट चिंता का विषय है। बीते 15 वर्ष में पटना में 31 प्रतिशत स्थानीय प्रजाति की मछलियां कम हो गई हैं। उनकी संख्या में 40 से 50 प्रतिशत की गिरावट आयी है। पटना विश्वविद्यालय की ओर से किए गए सर्वे में ये आंकड़े सामने आये। मछुआरा समितियों ने भी सर्वे की बात सही ठहराते हुए कहा कि इनकी संख्या में तेजी से कमी आई है। डॉल्फिन मैन और पटना विवि के पूर्व शिक्षक डॉ. रवीन्द्र कुमार सिन्हा बताते हैं कि इसके पीछे कई कारण हैं। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण गंगा में विदेशी थाई मांगुर (अफ्रीकी प्रजाति) मछली का पहुंचना है।

सिफरी के अनुसार 45 प्रजाति

केन्द्रीय अन्तर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सिफरी) ने 2010-11 में गंगा नदी में मछलियों की प्रजाति पर सर्वे किया। रिपोर्ट में पटना के आसपास गंगा में केवल 40 प्रजाति की मछलियों के बारे में जिक्र किया गया। हालांकि, बाद में कई विशेषज्ञों ने इस सर्वे पर सवाल उठाया और फिर से सर्वे की मांग भी की। लेकिन अब तक सिफरी की ओर से पटना और बिहार में मछलियों को लेकर सर्वे नहीं कराया गया है।

ये भी पढ़ें:31 मार्च से पहले यह काम कर लें वरना बंद होगा राशन, डेढ़ करोड़ कार्ड पर तलवार

मछुआरों को कम मिल रहीं मछलियां

मछलियों की प्रजाति में आयी कमी के साथ-साथ संख्या में भी कमी आयी है। बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ (कॉफ्फेड) के प्रबंध निदेशक ऋषिकेश कश्यप बताते हैं कि बीते एक दशक में गंगा नदी में मछलियों के शिकारमाही में 40 से 50 प्रतिशत तक की कमी आयी है। हालत यह है कि मछुआरों को पटना और आसपास के क्षेत्रों में गंगा नदी में बाढ़ के दिनों में मछलियां मिलती हैं, बाकी दिनों में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

क्यों कम हो रहीं मछलियां

● थाई मांगुर जैसी प्रतिबंधित मछलियों के धड़ल्ले से पालन होने से

● आर्द्रभूमि, तालाब, झील आदि जल्दी सूखने और अतिक्रमण होने के कारण

● गंगा नदी में पानी लगातार कम होने के कारण

● गंगा नदी के पानी में पेस्टिसाइडस और प्रदूषण की मात्रा से

● छोटी मछलियों का भी शिकार होने के कारण

बचाव के लिए सलाह

● गंगा और सहायक नदियों में बालू निकासी पर कड़ी निगरानी रखी जाए

● थाई मांगुर के पालन पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया जाए

● लुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने का प्रयास तेज किया जाए

● गंगा नदी में नाला का पानी शोधित करने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाए

● देसी मछलियों की अंगुलिकाएं डाली जाए

ये भी पढ़ें:नवादा सदर अस्पताल में भीषण आग से अफरातफरी, दवा स्टोर रूम जलकर राख

गंगा नदी में लगातार कम हो रहीं मछलियां

पटना विवि की ओर से कई बार गंगा में मछलियों को लेकर सर्वे किया है। डॉ. आरके सिन्हा के अनुसार 1993-1995 मे गंगा नदी में 30 किमी लंबाई में मछली की प्रजातियों का सर्वे कराया गया। 106 प्रकार की स्थानीय मछलियां पायी गईं।2007-90 में एक शोधार्थी की रिपोर्ट के अनुसार नदी में 106 प्रजाति की मछलियां मिलीं। लेकिन इनमें से 96 प्रजाति स्थानीय थीं और 10 नई प्रजाति की मछलियां नदी में पायी गईं, जबकि 2023-24 में एक अन्य सर्वे में केवल 78 प्रजाति की ही मछलियां पायी गई है। इनमें थाई मांगुर सहित कई विदेशी प्रजाति की मछलियां शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:नीतीश के विजन को साकार करेगा बिजली विभाग, 78 हजार करोड़ के निवेश का खाका तैयार
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Top News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।