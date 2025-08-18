बाढ़ में बहकर बिहार आ गईं अफ्रीकी कैटफिश, गंगा नदी में देसी मछलियों को खत्म कर रहीं, चिंता में मछुआरे

मत्स्य विभाग के अधिकारी अनुमान लगा रहे हैं कि भागलपुर से साहिबगंज तक डाउन स्ट्रीम में गंगा में इन प्रवासी मछलियों का ठहराव तय है। अधिकारियों का कहना है कि गंगा में आई बाढ़ से देसी मछलियों पर संकट मंडरा रहा है।

नील तिलापिया और अफ्रीकी कैटफिश जैसी गैरदेसी नस्ल की मछली गंगा की मछलियां चट कर जा रही हैं। ये मछलियां पिछले साल बाढ़ में बहकर गंगा में आईं थीं और देसी नस्ल की मछलियों को निवाला बनाया था। इससे पहले गंगा किनारे पाई जाने वाली कॉमन कॉर्प मछली ने देसी किस्म की लुप्त मछलियों का खात्मा कर दिया था। इस बार भी गंगा में आई बाढ़ को देखकर मत्स्य विभाग और मछुआरा वर्ग सशंकित हैं।

बाढ़ का पानी अपने साथ विदेशी मछलियों को ला रहा है, जो देसी मछलियों के लिए खतरा बन रही हैं। इसके अलावा, बाढ़ से होने वाले प्रदूषण और जलमार्गों में बदलाव भी देसी मछलियों के लिए हानिकारक हैं। गंगा में बाढ़ के कारण विदेशी मछलियां जैसे नील तिलापिया, अफ्रीकी कैटफिश और कॉमन कार्प आसानी से प्रवेश कर रही हैं। ये मछलियां देसी मछलियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं और उनके आवास को भी नुकसान पहुंचाती हैं।

देसी मछलियों का स्थान और ऑक्सीजन छीन रहीं विदेशी मछलियां जैसी अफ्रीकी कैटफिश, कॉमन कार्प बहुत तेजी से बढ़ती हैं। ये देसी मछलियों के लिए भोजन, ऑक्सीजन और जगह छीन लेती हैं। विदेशी मछलियां, देसी मछलियों और उनके अंडों को खा जाती हैं जिससे उनका प्रजनन चक्र बिगड़ जाता है और उनकी संख्या कम हो जाती है। बाढ़ के साथ बहकर आने वाली विदेशी नस्ल की मछलियां देसी मछलियों को खाने के साथ उनके पर्यावास को भी समाप्त कर रहीं।