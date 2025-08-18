African catfish destroying native fish in Ganga river came to Bihar in the flood बाढ़ में बहकर बिहार आ गईं अफ्रीकी कैटफिश, गंगा नदी में देसी मछलियों को खत्म कर रहीं, चिंता में मछुआरे, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsAfrican catfish destroying native fish in Ganga river came to Bihar in the flood

बाढ़ में बहकर बिहार आ गईं अफ्रीकी कैटफिश, गंगा नदी में देसी मछलियों को खत्म कर रहीं, चिंता में मछुआरे

मत्स्य विभाग के अधिकारी अनुमान लगा रहे हैं कि भागलपुर से साहिबगंज तक डाउन स्ट्रीम में गंगा में इन प्रवासी मछलियों का ठहराव तय है। अधिकारियों का कहना है कि गंगा में आई बाढ़ से देसी मछलियों पर संकट मंडरा रहा है।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, संजय कुमार, भागलपुरMon, 18 Aug 2025 10:12 AM
नील तिलापिया और अफ्रीकी कैटफिश जैसी गैरदेसी नस्ल की मछली गंगा की मछलियां चट कर जा रही हैं। ये मछलियां पिछले साल बाढ़ में बहकर गंगा में आईं थीं और देसी नस्ल की मछलियों को निवाला बनाया था। इससे पहले गंगा किनारे पाई जाने वाली कॉमन कॉर्प मछली ने देसी किस्म की लुप्त मछलियों का खात्मा कर दिया था। इस बार भी गंगा में आई बाढ़ को देखकर मत्स्य विभाग और मछुआरा वर्ग सशंकित हैं।

मत्स्य विभाग के अधिकारी अनुमान लगा रहे हैं कि भागलपुर से साहिबगंज तक डाउन स्ट्रीम में गंगा में इन प्रवासी मछलियों का ठहराव तय है। अधिकारियों का कहना है कि गंगा में आई बाढ़ से देसी मछलियों पर संकट मंडरा रहा है। बाढ़ का पानी अपने साथ विदेशी मछलियों को ला रहा है, जो देसी मछलियों के लिए खतरा बन रही हैं। इसके अलावा, बाढ़ से होने वाले प्रदूषण और जलमार्गों में बदलाव भी देसी मछलियों के लिए हानिकारक हैं। गंगा में बाढ़ के कारण विदेशी मछलियां जैसे नील तिलापिया, अफ्रीकी कैटफिश और कॉमन कार्प आसानी से प्रवेश कर रही हैं। ये मछलियां देसी मछलियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं और उनके आवास को भी नुकसान पहुंचाती हैं।

देसी मछलियों का स्थान और ऑक्सीजन छीन रहीं

विदेशी मछलियां जैसी अफ्रीकी कैटफिश, कॉमन कार्प बहुत तेजी से बढ़ती हैं। ये देसी मछलियों के लिए भोजन, ऑक्सीजन और जगह छीन लेती हैं। विदेशी मछलियां, देसी मछलियों और उनके अंडों को खा जाती हैं जिससे उनका प्रजनन चक्र बिगड़ जाता है और उनकी संख्या कम हो जाती है। बाढ़ के साथ बहकर आने वाली विदेशी नस्ल की मछलियां देसी मछलियों को खाने के साथ उनके पर्यावास को भी समाप्त कर रहीं।

प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन भी कारण

अधिकारियों का कहना है कि प्रदूषण, जलमार्गों में बदलाव, जलवायु परिवर्तन भी विदेशी नस्ल की मछलियों के प्रवेश का कारण है। बाढ़ का पानी अपने साथ कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट और अन्य प्रदूषकों को बहाकर लाता है। यह प्रदूषण पानी में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक है।

