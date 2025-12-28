उजाले से डर लग रहा, दाल में कुछ काला है; रात में राबड़ी आवास खाली करने पर बीजेपी का हमला

संक्षेप: बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जो व्यक्ति वर्षों तक बिहार की सत्ता के शीर्ष पर रहा, उसे यदि आज उजाले से डर लग रहा है, तो जनता के मन में शंका स्वाभाविक है। रात का अंधेरा, चुप्पी और जल्दबाज़ी—ये सभी लोकतांत्रिक आचरण के विपरीत हैं।

रात के अंधेरे में राबड़ी आवास से पौधे और गमले निकाले जाने पर राजनीति जारी है। बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि कि 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी राबड़ी आवास को रात के अंधेरे में आनन-फानन में खाली किया जाना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। यह कोई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि स्पष्ट संकेत है कि दाल में कुछ तो काला है। जनता सब देख रही है। एक-एक बात का हिसाब लेगी। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार पर भी तंज कसा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जो व्यक्ति वर्षों तक बिहार की सत्ता के शीर्ष पर रहा, उसे यदि आज उजाले से डर लग रहा है, तो जनता के मन में शंका स्वाभाविक है। रात का अंधेरा, चुप्पी और जल्दबाज़ी—ये सभी लोकतांत्रिक आचरण के विपरीत हैं। अगर सब कुछ साफ़-सुथरा है, तो फिर दिन के उजाले में, नियमों के अनुसार, पारदर्शिता के साथ आवास खाली करने में क्या आपत्ति थी। उन्हें दिन में सामान निकालना चाहिए था। रात में ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह सवाल तो बनता है।

पटेल ने कहा कि सच यह है कि जिनके कार्यकाल में सत्ता का दुरुपयोग, परिवारवाद और अहंकार हावी रहा, वे आज जनता के सवालों और सच्चाई के प्रकाश से बचना चाहते हैं। बिहार की जनता अब भोली नहीं रही, सब देख रही है, समझ रही है और हिसाब भी रख रही है। अंधेरे में लिए गए फैसले और छिपकर किए गए कदम जनता के भरोसे को और कमजोर करते हैं। यही कारण है कि बिहार की जागरूक जनता ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रख रही है और आगे भी रखेगी।