Hindi NewsBihar NewsAfraid of light something fishy amiss BJP attacks Rabri Devi for vacating residence at night
उजाले से डर लग रहा, दाल में कुछ काला है; रात में राबड़ी आवास खाली करने पर बीजेपी का हमला

संक्षेप:

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जो व्यक्ति वर्षों तक बिहार की सत्ता के शीर्ष पर रहा, उसे यदि आज उजाले से डर लग रहा है, तो जनता के मन में शंका स्वाभाविक है। रात का अंधेरा, चुप्पी और जल्दबाज़ी—ये सभी लोकतांत्रिक आचरण के विपरीत हैं।

Dec 28, 2025 03:18 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
रात के अंधेरे में राबड़ी आवास से पौधे और गमले निकाले जाने पर राजनीति जारी है। बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि कि 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी राबड़ी आवास को रात के अंधेरे में आनन-फानन में खाली किया जाना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। यह कोई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि स्पष्ट संकेत है कि दाल में कुछ तो काला है। जनता सब देख रही है। एक-एक बात का हिसाब लेगी। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार पर भी तंज कसा।

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जो व्यक्ति वर्षों तक बिहार की सत्ता के शीर्ष पर रहा, उसे यदि आज उजाले से डर लग रहा है, तो जनता के मन में शंका स्वाभाविक है। रात का अंधेरा, चुप्पी और जल्दबाज़ी—ये सभी लोकतांत्रिक आचरण के विपरीत हैं। अगर सब कुछ साफ़-सुथरा है, तो फिर दिन के उजाले में, नियमों के अनुसार, पारदर्शिता के साथ आवास खाली करने में क्या आपत्ति थी। उन्हें दिन में सामान निकालना चाहिए था। रात में ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह सवाल तो बनता है।

पटेल ने कहा कि सच यह है कि जिनके कार्यकाल में सत्ता का दुरुपयोग, परिवारवाद और अहंकार हावी रहा, वे आज जनता के सवालों और सच्चाई के प्रकाश से बचना चाहते हैं। बिहार की जनता अब भोली नहीं रही, सब देख रही है, समझ रही है और हिसाब भी रख रही है। अंधेरे में लिए गए फैसले और छिपकर किए गए कदम जनता के भरोसे को और कमजोर करते हैं। यही कारण है कि बिहार की जागरूक जनता ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रख रही है और आगे भी रखेगी।

चुनाव में राजद की करारी हार पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने कहा कि बिहार अब पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास की राजनीति चाहता है, ना कि अंधेरे में पलने वाली साजिशों और सत्ता की पुरानी आदतों को। जनता का फैसला अटल है- जो उजाले से भागेगा, वह सत्ता के योग्य नहीं है। इसीलिए जनता ने इन लोगों को सही जगह पर पहुंचा दिया। अब ये लोग कभी बिहार की सत्ता में नहीं आने वाले हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Politics Bihar News Today अन्य..
