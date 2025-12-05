बगैर वीजा ढाई साल से छिपा था अफगानी नागरिक, पनाह दे रहे होमगार्ड यूनियन अध्यक्ष बुरे फंसे

संक्षेप: पुलिस ने जांच में पाया है कि अफगानिस्तान के मैमना इलाके के निवासी इस्माइल रहीमी का वीजा 31 मई 2023 तक ही वैध था। उसके बाद से ही वह अरुण ठाकुर के घर चला आया। यहां रहकर वीजा विस्तार के लिए 21 मई 2024 को ऑनलाइन आवेदन किया गया था।

बिहार के मु्जफ्फरपुर में एक अफगानी नागरिक अवैध तरीके से रह रहा था। बगैर वैध वीजा के अफगानी नागरिक इस्माइल रहीमी को अपने घर में होमगार्ड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण ठाकुर ने अपने घर में पनाह दी थी। इस मामले में अरुण ठाकुर पर शिकंजा कस गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य पेश किया है। अरुण ठाकुर ने रहीमी को अपने घर में काम करने के लिए रखा था। यही नहीं उसके वीजा नवीकरण के आवेदन में भी अपने पुत्र हर्षित आनंद का मोबाइल नंबर दर्ज किया था।

नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के नाम पर भारत आए इस्माइल रहीमी के वहां पढ़ने का भी कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस के साक्ष्य पेश करने के अलावा विशेष कोर्ट ने अरुण ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अफगानी नागरिक के साथ धराए हर्षित आनंद, रौशन कुमार और उस्मान खान पर भी पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अरुण ठाकुर भी कार्रवाई की जद में हैं। उनकी गिरफ्तारी भी संभव है।

कावंरियों से बदसलूकी में धराए थे अफगानी नागरिक इस्माइल रहीमी व अरुण के पुत्र हर्षित आनंद को पुलिस 21 जुलाई 2024 की रात मधौल में गिरफ्तार किया था। उसके साथ दरभंगा के जाले थाना के सकरी रोड निवासी उस्मान खान और छोटी महुली निवासी रौशन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। चारों नशे में कावंरियों से बदसलूकी कर रहे थे। पुलिस पहुंची तो उसके साथ भी भिड़ गए थे।

31 मई 2023 को ही समाप्त हो चुका था वीजा पुलिस ने जांच में पाया है कि अफगानिस्तान के मैमना इलाके के निवासी इस्माइल रहीमी का वीजा 31 मई 2023 तक ही वैध था। उसके बाद से ही वह अरुण ठाकुर के घर चला आया। यहां रहकर वीजा विस्तार के लिए 21 मई 2024 को ऑनलाइन आवेदन किया गया था।