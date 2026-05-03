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AEDO पेपर लीक: सॉल्वरों तक कैसे पहुंचा प्रश्न,चेन ऑफ कस्टडी कहां टूटी; खंगाल रही EOU

May 04, 2026 12:07 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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परीक्षा में प्रश्न पत्र सेट करने से लेकर उसकी छपाई, परिवहन, स्टोर करने, परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और केंद्र पर वितरण को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया है। पता लगाया  जा रहा है कि इसमें चूक कहां हुई।

AEDO पेपर लीक: सॉल्वरों तक कैसे पहुंचा प्रश्न,चेन ऑफ कस्टडी कहां टूटी; खंगाल रही EOU

AEDO Paper Leak: बीपीएससी की सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (एईडीओ) प्रतियोगिता परीक्षा रद्द होने के बाद अब बिहार पुलिस सॉल्वरों की तलाश में जुट गयी है। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हो चुका है कि सॉल्वरों के पास प्रश्न पत्र की कॉपी परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही पहुंच गयी थी, जिसके आधार पर उन्होंने 'आंसर की' तैयार किए। ऐसे में पड़ताल की जा रही है कि प्रश्न पत्र की ' चेन ऑफ कस्टडी ' कहां टूटी? सॉल्वरों ने ' आंसर की ' कहां तैयार किया और उनको किन-किन जगहों पर भेजा जाना था, इसका भी पता लगाया जा रहा है।

छपाई से परीक्षा केंद्र तक कहां से मिले प्रश्न पत्र

सूत्रों के मुताबिक किसी भी परीक्षा में प्रश्न पत्र सेट करने से लेकर उसकी छपाई, परिवहन, स्टोर करने, परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और केंद्र पर वितरण को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया है। इसके लिए पदाधिकारी से लेकर कर्मियों की जिम्मेदारी तय है। एसओपी में हर व्यक्ति व संस्था की ' चेन ऑफ कस्टडी ' निर्धारित है। इसके बावजूद प्रश्न पत्र सॉल्वरों तक किस तरह पहुंचा, इसको लेकर जांच चल रही है। गिरफ्तार आरोपियों से हुई पूछताछ में इससे जुड़े कुछ प्रमाण मिले हैं, जिनकी पड़ताल की जा रही है। इसमें चूक की जांच को लेकर संबंधित व्यक्तियों से ईओयू की एसआईटी पूछताछ कर सकती है।

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पटना में ही तैयार हुआ ' आंसर की '!

एईडीओ से जुड़े केसों की जांच कर रही पुलिस टीम को आशंका है कि ' आंसर की ' पटना में ही किसी जगह पर तैयार किए गये। इनको टेलीग्राम चैनल व वाट्सअप ग्रुप के माध्यम से किन-किन लोगों तक पहुंचाना था, यह भी खंगाला जा रहा है। मुंगेर सहित कई जिलों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से चोरी करते अभ्यर्थियों को भी पकड़ा गया। उनका संबंध भी 'आंसर की' से जुड़ा बताया जा रहा है। जांच टीम को जानकारी मिली है कि सॉल्वरों ने आंसर की उपलब्ध कराने के लिए अभ्यर्थियों से 20 से 25 लाख रुपये तक लिए थे।

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बीपीएससी द्वारा एईडीओ बहाली की परीक्षा 14 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच हुई थी। इस परीक्षा का पेपर लीक होने की खबरें सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस के बाद राज्य सरकार के आदेश पर आर्थिक अपराध इकाई(ईओयू) ने जांच की कमान 18 अप्रैल को थाम लिया। उसके बाद बाद बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द कर दिया। इसमें अबतक 32 अभ्यर्थियों को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है जो भविष्य में बीपीएससी की परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएंगे। एजेंसी साईं एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। संस्था को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। एजेंसी पर एफआईआर किया जा सकता है। बीपीएससी ने शुरुआत में नकल या पेपर लीक से इनकार किया था। मामले में 22 लोग गिरफ्तार किए गए जिनमें महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं।

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Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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