AEDO पेपर लीक: सॉल्वरों तक कैसे पहुंचा प्रश्न,चेन ऑफ कस्टडी कहां टूटी; खंगाल रही EOU

परीक्षा में प्रश्न पत्र सेट करने से लेकर उसकी छपाई, परिवहन, स्टोर करने, परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और केंद्र पर वितरण को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया है। पता लगाया जा रहा है कि इसमें चूक कहां हुई।

AEDO Paper Leak: बीपीएससी की सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (एईडीओ) प्रतियोगिता परीक्षा रद्द होने के बाद अब बिहार पुलिस सॉल्वरों की तलाश में जुट गयी है। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हो चुका है कि सॉल्वरों के पास प्रश्न पत्र की कॉपी परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही पहुंच गयी थी, जिसके आधार पर उन्होंने 'आंसर की' तैयार किए। ऐसे में पड़ताल की जा रही है कि प्रश्न पत्र की ' चेन ऑफ कस्टडी ' कहां टूटी? सॉल्वरों ने ' आंसर की ' कहां तैयार किया और उनको किन-किन जगहों पर भेजा जाना था, इसका भी पता लगाया जा रहा है।

छपाई से परीक्षा केंद्र तक कहां से मिले प्रश्न पत्र सूत्रों के मुताबिक किसी भी परीक्षा में प्रश्न पत्र सेट करने से लेकर उसकी छपाई, परिवहन, स्टोर करने, परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और केंद्र पर वितरण को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया है। इसके लिए पदाधिकारी से लेकर कर्मियों की जिम्मेदारी तय है। एसओपी में हर व्यक्ति व संस्था की ' चेन ऑफ कस्टडी ' निर्धारित है। इसके बावजूद प्रश्न पत्र सॉल्वरों तक किस तरह पहुंचा, इसको लेकर जांच चल रही है। गिरफ्तार आरोपियों से हुई पूछताछ में इससे जुड़े कुछ प्रमाण मिले हैं, जिनकी पड़ताल की जा रही है। इसमें चूक की जांच को लेकर संबंधित व्यक्तियों से ईओयू की एसआईटी पूछताछ कर सकती है।

पटना में ही तैयार हुआ ' आंसर की '! एईडीओ से जुड़े केसों की जांच कर रही पुलिस टीम को आशंका है कि ' आंसर की ' पटना में ही किसी जगह पर तैयार किए गये। इनको टेलीग्राम चैनल व वाट्सअप ग्रुप के माध्यम से किन-किन लोगों तक पहुंचाना था, यह भी खंगाला जा रहा है। मुंगेर सहित कई जिलों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से चोरी करते अभ्यर्थियों को भी पकड़ा गया। उनका संबंध भी 'आंसर की' से जुड़ा बताया जा रहा है। जांच टीम को जानकारी मिली है कि सॉल्वरों ने आंसर की उपलब्ध कराने के लिए अभ्यर्थियों से 20 से 25 लाख रुपये तक लिए थे।