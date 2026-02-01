वकील ने जीवित दरोगा का गयाजी में किया श्राद्ध और पिंडदान; गजब है 14 साल पुरानी प्रतिज्ञा की कहानी

संक्षेप: एक दारोगा और वकील के बीच लड़ाई की यह कहानी 14 साल पुरानी है। कोर्ट के दस्तावेज में रामचंद्र सिंह मृत हैं। इसलिए अधिवक्ता एसके झा ने गयाजी में उनका विधिवत पिंडदान किया।

बिहार के गया जी में मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के.झा ने दरोगा रामचंद्र सिंह के जीवित रहते उसका हिन्दू रीति-रिवाज से गयाजी में श्राद्ध कर दिया। करीब 14 वर्ष पहले एक रेप केस के अनुसंधान रिपोर्ट पर कोर्ट में फंसता देख दरोगा रामचंद्र सिंह ने अपनी मौत का प्रमाण पत्र दाखिल कर अपने आप को मृत साबित कर दिया था। मामला आगे बढ़ा तो दारोगा जी पुलिस की फाइलों में लापता हो गए। उक्त कांड में रेप केस में सजायाफ्ता शिक्षक को हाईकोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था।

कहानी साल 2012 की है जब मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के नेउरी गाँव निवासी सरकारी स्कूल के शिक्षक अनंत राम पर झूठे रेप केस दर्ज कराया गया। उक्त कांड का अनुसंधानक दारोगा रामचंद्र सिंह को बनाया गया। रामचंद्र सिंह ने मामले में गलत अनुसन्धान करते हुए शिक्षक अनंत राम को पकड़ कर जेल भेज दिया और उसके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दिया। अदालत में अनंत राम का ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के दौरान ही मुकदमे की सच्चाई सामने आ गई और रामचंद्र सिंह की झूठी रिपोर्ट का पर्दाफाश हो गया। जब कोर्ट ने दरोगा रामचंद्र सिंह को गवाही के लिए तलब किया तो उन्होंने अपनी पत्नी की मदद से कोर्ट में अपना डेथ सर्टिफिकेट जमा करा दिया। सर्टिफिकेट के मुताबिक रामचंद्र सिंह की मृत्यु -तिथि 15.12.2009 है जबकि रामचंद्र सिंह द्वारा इस कांड का अनुसन्धान साल 2012 में किया गया था।

अधिवक्ता एसके झा ने इसे पकड़ लिया और उन्होंने सवाल खड़ा किया कि 2009 में मरा हुआ व्यक्ति 2012 में अनुसन्धान कैसे कर सकता है। दरोगा रामचंद्र सिंह का झूठ न्यायालय में खुल गया और न्यायालय ने जाँच का आदेश दिया तो दरोगा रामचंद्र सिंह ने अपना ट्रांसफर करा लिया और कोर्ट की नजर में 'ट्रेसलेस' हो गया। उसके विभाग ने भी उसकी कोई जानकारी देने में असमर्थता प्रकट की। दारोगा के अनुसन्धान रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक अनंत राम को सात साल की सजा हो गई। पटना हाई कोर्ट ने अनंत राम के मामले की सुनवाई करते हुए उसे बाइज्जत रिहा कर दिया और शिक्षक अनंत राम को उसकी नौकरी भी वापस मिल गई।

उसी समय राष्ट्रीय और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने अपना जनेऊ तोड़ कर यह संकल्प लिया था कि जबतक दरोगा रामचंद्र सिंह को ढूंढ़ कर उसकी सच्चाई को जगजाहिर नहीं कर देते, तब तक जनेऊ धारण नहीं करेंगे और बारह वर्ष बीतने पर दरोगा रामचंद्र सिंह का वीडियो जारी करने के बाद अधिवक्ता एसके झा ने पुनः जनेऊ धारण किया। उन्होंने दरोगा रामचंद्र सिंह की पूरी कुंडली खंगाल ली।

एसके झा ने बताया कि चूँकि दरोगा कोर्ट के रिकॉर्ड में आज भी मृत है इसलिए संकल्प के चौदह वर्ष पूरे होने पर रामचंद्र सिंह का गयाजी में रविवार को विधिवत श्राद्ध भी कर दिया। अधिवक्ता ने बताया कि दरोगा रामचंद्र सिंह आज भी जीवित है। वह अरवल जिले के कुर्था थाने के गौहरा गाँव के मूल निवासी हैं और आजकल पटना में रहते है।