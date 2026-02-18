Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

लड़के का एडमिट कार्ड, लड़की की फोटो, नाम भी खराब किया; पटना यूनिवर्सिटी में भयंकर लापरवाही

Feb 18, 2026 04:19 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जाबिर अंसारी एमए में उर्दू का छात्र है। कल गुरुवार से उसकी परीक्षा होने वाली है। बुधवार को वह पटना विश्वविद्यालय में एडमिट कार्ड में सुधार के लिए भकटता देखा गया।

लड़के का एडमिट कार्ड, लड़की की फोटो, नाम भी खराब किया; पटना यूनिवर्सिटी में भयंकर लापरवाही

हार से सबसे बड़े पटना यूनिवर्सिटी में लापरवाही का एक ऐसा नमूना सामने आया जिससे ना सिर्फ विश्वविद्यालय का नाम खराब हो रहा है बल्कि एक छात्र का करियर भी दांव पर लगा है। एमए की परीक्षा देने वाले एक छात्र के एडमिट कार्ड पर लड़की की तस्वीर लगा दी गयी है। इतना ही नहीं उसका नाम भी विश्वविद्यालय ने खराब कर दिया है। छात्र सुधार के लिए भटक रहा है पर कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं है।

नाम जाबिर अंसारी,पर एडमिट कार्ड में जाबिर अनाड़ी, फोटो उसकी नहीं बल्कि एक लड़की की। एक दिन बाद परीक्षा शुरू होने वाली है पर सुधार करने वाला कोई नहीं है। परेशान छात्र गुहार लगा रहा है कि गुरुवार से आयोजित की गयी परीक्षा में वह कैसे शामिल होगा। एडमिट कार्ड देखकर उसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। छात्र जाबिर अंसारी अपन भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं।

जाबिर अंसारी एमए में उर्दू का छात्र है। कल गुरुवार से उसकी परीक्षा होने वाली है। बुधवार को वह पटना विश्वविद्यालय में एडमिट कार्ड में सुधार के लिए भकटता देखा गया। उसने परीक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मियों से गुहार लगाई पर किसी ने उसकी समस्या का समाधान नहीं किया। फोटो के साथ नाम में भी गलती की गयी है। उसे इस बात का डर सता रहा है कि इस एडमिट कार्ड से उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति भी नहीं दी जा सकती है। अगर किसी प्रकार से प्रवेश मिल गया तो जांच के क्रम में पकड़े जाने पर उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

पटना विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थान में इस प्रकार की गड़बड़ी की चर्चा हो रही है। हालांकि इसे कंप्यूटर ऑपरेटर के स्तर से गड़बड़ी बताया जा रहा है। लेकिन, जाबिर को यह डर सता रहा है कि सुधार नहीं किया गया तो उसे परीक्षा देने से वंचित होना पड़ सकता है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Patna University
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;