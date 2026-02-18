लड़के का एडमिट कार्ड, लड़की की फोटो, नाम भी खराब किया; पटना यूनिवर्सिटी में भयंकर लापरवाही
जाबिर अंसारी एमए में उर्दू का छात्र है। कल गुरुवार से उसकी परीक्षा होने वाली है। बुधवार को वह पटना विश्वविद्यालय में एडमिट कार्ड में सुधार के लिए भकटता देखा गया।
हार से सबसे बड़े पटना यूनिवर्सिटी में लापरवाही का एक ऐसा नमूना सामने आया जिससे ना सिर्फ विश्वविद्यालय का नाम खराब हो रहा है बल्कि एक छात्र का करियर भी दांव पर लगा है। एमए की परीक्षा देने वाले एक छात्र के एडमिट कार्ड पर लड़की की तस्वीर लगा दी गयी है। इतना ही नहीं उसका नाम भी विश्वविद्यालय ने खराब कर दिया है। छात्र सुधार के लिए भटक रहा है पर कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं है।
नाम जाबिर अंसारी,पर एडमिट कार्ड में जाबिर अनाड़ी, फोटो उसकी नहीं बल्कि एक लड़की की। एक दिन बाद परीक्षा शुरू होने वाली है पर सुधार करने वाला कोई नहीं है। परेशान छात्र गुहार लगा रहा है कि गुरुवार से आयोजित की गयी परीक्षा में वह कैसे शामिल होगा। एडमिट कार्ड देखकर उसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। छात्र जाबिर अंसारी अपन भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं।
जाबिर अंसारी एमए में उर्दू का छात्र है। कल गुरुवार से उसकी परीक्षा होने वाली है। बुधवार को वह पटना विश्वविद्यालय में एडमिट कार्ड में सुधार के लिए भकटता देखा गया। उसने परीक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मियों से गुहार लगाई पर किसी ने उसकी समस्या का समाधान नहीं किया। फोटो के साथ नाम में भी गलती की गयी है। उसे इस बात का डर सता रहा है कि इस एडमिट कार्ड से उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति भी नहीं दी जा सकती है। अगर किसी प्रकार से प्रवेश मिल गया तो जांच के क्रम में पकड़े जाने पर उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
पटना विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थान में इस प्रकार की गड़बड़ी की चर्चा हो रही है। हालांकि इसे कंप्यूटर ऑपरेटर के स्तर से गड़बड़ी बताया जा रहा है। लेकिन, जाबिर को यह डर सता रहा है कि सुधार नहीं किया गया तो उसे परीक्षा देने से वंचित होना पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
