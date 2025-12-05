Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAdmission in Muzaffarpur for Rs 30 lakh MBBS degree from Punjab police to investigate network in 4 states
मुजफ्फरपुर में 30 लाख में एडमिशन, पंजाब से MBBS की डिग्री; 4 राज्यों में नेटवर्क की जांच करेगी पुलिस

मुजफ्फरपुर में 30 लाख में एडमिशन, पंजाब से MBBS की डिग्री; 4 राज्यों में नेटवर्क की जांच करेगी पुलिस

संक्षेप:

मुजफ्फरपुर पुलिस को अब एडीईएसएच विवि की भूमिका पर भी स है। अब डिप्टी रजिस्ट्रार को विधिवत नोटिस भेजकर मुजफ्फरपुर पुलिस जवाब मांगेगी। आईओ ने बताया कि विवि की भूमिका भी इस मामले में अब तक की जांच में संदिग्ध प्रतीत हो रही है।

Dec 05, 2025 02:44 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on

बिहार के मुजफ्फरपुर में 30 लाख रुपये में नामांकन और पंजाब के बठिंडा स्थित मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री। इस मामले में बठिंडा की एडीईएसएच विवि अब लीपापोती कर रही है। जिस डिग्री को एमसीआई ने फर्जी करार दे दिया है, उसकी वैद्यता की जांच के लिए ब्रह्मपुरा थाने के दारोगा केस के आईओ प्रेम रंजन कुमार बठिंडा स्थित एडीईएसएच विवि के डिप्टी रजिस्ट्रार से मिले। उन्होंने आईओ को डिग्री के संबंध में स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। गोल मोल जवाब देकर उन्हें वापस कर दिया। इस मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस अब एडीईएसएच विवि की भूमिका पर भी संदेह कर रही है। अब डिप्टी रजिस्ट्रार को विधिवत नोटिस भेजकर मुजफ्फरपुर पुलिस जवाब मांगेगी। आईओ ने बताया कि विवि की भूमिका भी इस मामले में अब तक की जांच में संदिग्ध प्रतीत हो रही है। आईओ की माने तो इस रैकेट के तार अलग-अलग चार राज्यों से जुड़ रहे हैं। कई लोग इसमें शामिल प्रतीत हो रहे हैं। आईओ की केस डायरी के आधार पर जिला अपर सत्र न्यायाधीश-11 ने एमबीबीएस की फर्जी डिग्री मामले के आरोपित कृष्ण भूषण श्रीवास्तव और अमित श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बोचहां थाना के कर्णपुर निवासी सुशांत पुंज के आवेदन पर एमबीबीएस की फर्जी डिग्री के मामले में ब्रह्मपुरा थाने में बीते 25 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सुशांत ने पुलिस को बताया कि दोनों नामजद आरोपित ने जूरन छपरा में ग्रुप हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी नामक एक फर्म चला रहे थे। उनसे मिले तो दोनों ने बताया कि 30 लाख रुपये में एमबीबीएस में नामांकन से लेकर डिग्री तक मिल जाएगी। पढ़ाई जूरन छपरा में उनके संस्थान में ही होगी और डिग्री एडीईएसएच विवि बठिंडा से मिलेगी। इस तरह 2017 में सुशांत से 30 लाख रुपये लेने के बाद वर्ष 2022 में उसे एमबीबीएस की डिग्री दी गई।

डिग्री मिलने के बाद सुशांत प्रैक्टिस करने के लिए एमसीआई पटना से अपना निबंधन कराने के लिए आवेदन दिया। इसमें एमसीआई ने उसकी डिग्री को फर्जी बता दिया। तब सुशांत को झटका लगा और उसने दोनों आरोपितों से संपर्क साधा। दोनों ने उसे रुपये वापस लौटाने के लिए पांच-पांच लाख रुपये के छह चेक दिया जो बाउंस हो गया। इस सदमे में सुशांत के बड़े भाई को हॉर्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई थी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News MBBS Bihar Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।