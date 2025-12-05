मुजफ्फरपुर में 30 लाख में एडमिशन, पंजाब से MBBS की डिग्री; 4 राज्यों में नेटवर्क की जांच करेगी पुलिस

संक्षेप: मुजफ्फरपुर पुलिस को अब एडीईएसएच विवि की भूमिका पर भी स है। अब डिप्टी रजिस्ट्रार को विधिवत नोटिस भेजकर मुजफ्फरपुर पुलिस जवाब मांगेगी। आईओ ने बताया कि विवि की भूमिका भी इस मामले में अब तक की जांच में संदिग्ध प्रतीत हो रही है।

बिहार के मुजफ्फरपुर में 30 लाख रुपये में नामांकन और पंजाब के बठिंडा स्थित मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री। इस मामले में बठिंडा की एडीईएसएच विवि अब लीपापोती कर रही है। जिस डिग्री को एमसीआई ने फर्जी करार दे दिया है, उसकी वैद्यता की जांच के लिए ब्रह्मपुरा थाने के दारोगा केस के आईओ प्रेम रंजन कुमार बठिंडा स्थित एडीईएसएच विवि के डिप्टी रजिस्ट्रार से मिले। उन्होंने आईओ को डिग्री के संबंध में स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। गोल मोल जवाब देकर उन्हें वापस कर दिया। इस मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस अब एडीईएसएच विवि की भूमिका पर भी संदेह कर रही है। अब डिप्टी रजिस्ट्रार को विधिवत नोटिस भेजकर मुजफ्फरपुर पुलिस जवाब मांगेगी। आईओ ने बताया कि विवि की भूमिका भी इस मामले में अब तक की जांच में संदिग्ध प्रतीत हो रही है। आईओ की माने तो इस रैकेट के तार अलग-अलग चार राज्यों से जुड़ रहे हैं। कई लोग इसमें शामिल प्रतीत हो रहे हैं। आईओ की केस डायरी के आधार पर जिला अपर सत्र न्यायाधीश-11 ने एमबीबीएस की फर्जी डिग्री मामले के आरोपित कृष्ण भूषण श्रीवास्तव और अमित श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

बोचहां थाना के कर्णपुर निवासी सुशांत पुंज के आवेदन पर एमबीबीएस की फर्जी डिग्री के मामले में ब्रह्मपुरा थाने में बीते 25 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सुशांत ने पुलिस को बताया कि दोनों नामजद आरोपित ने जूरन छपरा में ग्रुप हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी नामक एक फर्म चला रहे थे। उनसे मिले तो दोनों ने बताया कि 30 लाख रुपये में एमबीबीएस में नामांकन से लेकर डिग्री तक मिल जाएगी। पढ़ाई जूरन छपरा में उनके संस्थान में ही होगी और डिग्री एडीईएसएच विवि बठिंडा से मिलेगी। इस तरह 2017 में सुशांत से 30 लाख रुपये लेने के बाद वर्ष 2022 में उसे एमबीबीएस की डिग्री दी गई।