पोस्टकार्ड से एडमिशन, गवर्नर ने दूत भेज बनाया था VC; कौन हैं बिहार के पद्मश्री गोपाल जी त्रिवेदी?

गोपाल जी त्रिवेदी का जन्म मध्यमवर्गीय किसान परिवार में हुआ था। प्रारंभिक पढ़ाई गांव के स्कूल में हुई। फिर पूसा हाई स्कूल से मैट्रिक किया। पिता का देहांत के बाद पढ़ाई बंद करनी पड़ी।

Jan 26, 2026 10:55 am IST
डॉ. गोपालजी त्रिवेदी को साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री से अवार्ड मिला है। मुजफ्फरपुर में बंदरा प्रखंड के मतलुपुर गांव के रहने वाले गोपालजी त्रिवेदी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कृषि विवि के कुलपति रह चुके हैं। लीची और मक्के की खेती को बढ़ावा देने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 15 फरवरी 1930 को जन्मे डॉ. त्रिवेदी आज 96 साल की उम्र में भी सक्रिय हैं। गांव में रहकर ग्रामीणों को कृषि तकनीक में मार्गदर्शन देते हैं। इसके लिए उन्होंने बिहार एक्वा कल्चर बेस्ड एग्रीकल्चर (बाबा) नामक संस्था बनाई है। इसके माध्यम से मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, खेती, बागान एवं अन्य कार्य होते हैं और इन सबकी तकनीक से ग्रामीणों की मदद करते हैं। श्री त्रिवेदी के तीन बच्चे हैं। एक बेटा और दो बेटी। बेटा डॉ. आरके त्रिवेदी भी पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज में हैं।

‘लाइव हिन्दुस्तान’ से बातचीत में उन्होंने कहा कि पद्मश्री मिलना मेरे लिए गौरव का क्षण है। इस बात का सबूत भी कि तकनीक के माध्यम से कृषि और किसान दोनों बड़ा बदलाव ला सकते हैं। श्री त्रिवेदी ने बताया कि वर्ष 1992 में पूसा कृषि विवि से सेवानिवृत्त होने के बाद गांव में ही रहना स्वीकार किया। गोपालजी त्रिवेदी का जन्म मध्यमवर्गीय किसान परिवार में हुआ था। प्रारंभिक पढ़ाई गांव के स्कूल में हुई। फिर पूसा हाई स्कूल से मैट्रिक किया। इंटर की पढ़ाई के लिए लंगट सिंह कॉलेज में नामांकन लिया। गणित में ज्यादा रुचि के कारण साइंस संकाय चुना। इंटर में टॉप करने पर बीएससी ऑनर्स में दाखिला लिया। इसी दौरान पिता का देहांत हो गया। पढ़ाई बंद करनी पड़ी।

इकलौते पुत्र होने के कारण गांव में ही मां के साथ रहकर खेती-बाड़ी करने लगे। डॉ. त्रिवेदी बताते हैं कि इस बीच पूसा विद्यालय में विज्ञान शिक्षक की जरूरत पड़ी। तब साइंस के शिक्षक बहुत कम मिलते थे। किसी ने मां से कहा कि इनको शिक्षक के लिए भेजा जाए। तब पंडित यमुना कार्जी ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और पढ़ाई के लिए कृषि विवि में जाने की सलाह दी। डॉ. त्रिवेदी ने पोस्टकार्ड पर आवेदन लिखकर विवि को भेज दिया। उस समय नामांकन का आधार अंक था। नंबर अच्छे होने के कारण नामांकन मिल गया। कृषि विवि से बैचलर और मास्टर डिग्री के बाद सरकार ने पीएचडी के लिए भेजा। इसके बाद डॉ त्रिवेदी 1961 में ढोली एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर बने। वे वहां ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे। फिर कृषि विवि में निदेशक और कुलपति तक का सफर पूरा किया।

डॉ. त्रिवेदी बताते हैं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी रहने के दौरान एक रात राजभवन से दूत आए। मैं घर आ गया था। अगली सुबह गया तो वह मेरा इंतजार कर रहे थे। बताया कि राजभवन से सेक्रेटरी साहब की चिट्ठी है। खोला तो देखा कि राजभवन से दूत वीसी नियुक्ति का पत्र लेकर आया था।

