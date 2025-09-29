Administrative reshuffle in Bihar before elections 5 IAS officers transferred see list बिहार में चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल, 5 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल, 5 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

नीतीश सरकार ने 5 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है। लघु जल संसाधन विभाग के सचिव कंवल तनुज को योजना विकास विभाग का सचिव बनाया है, वहीं बिहार राज्य योजना पर्षद में संयुक्त सचिव डॉ जितेंद्र गुप्ता को वित्त विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 29 Sep 2025 08:24 PM
बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के पांच अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है। सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अलग-अलग अधिसूचना के अनुसार इनमें दो आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इनमें लघु जल संसाधन विभाग के सचिव कंवल तनुज को स्थानांतरित करते हुए योजना विकास विभाग का सचिव और बिहार राज्य योजना पर्षद में संयुक्त सचिव डॉ जितेंद्र गुप्ता को स्थानांतरित करते हुए वित्त विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है।

जबकि, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी,मसूरी में प्रशिक्षणरत रहे कृष्णचन्द्र गुप्ता को गृह विभाग में ओएसडी बनाया गया है। वहीं, पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे आईएएस निशांत सिहरा को सामान्य प्रशासन विभाग में ओएसडी बनाया गया है।

वहीं, राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी एवं श्रम संसाधन विभाग के विशेष सचिव आलोक कुमार की सेवा को पदत्याग की तिथि से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सौंप दी गई है।