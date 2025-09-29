बिहार में चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल, 5 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के पांच अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है। सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अलग-अलग अधिसूचना के अनुसार इनमें दो आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इनमें लघु जल संसाधन विभाग के सचिव कंवल तनुज को स्थानांतरित करते हुए योजना विकास विभाग का सचिव और बिहार राज्य योजना पर्षद में संयुक्त सचिव डॉ जितेंद्र गुप्ता को स्थानांतरित करते हुए वित्त विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है।