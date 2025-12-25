प्रशासन फेल, सरकार ऐक्शन में; बिहार में भाजपा नेता की हत्या पर क्या बोले तेज प्रताप यादव

संक्षेप: तेज प्रताप यादव ने बिहार में भाजपा नेता की हत्या पर बोलते हुए कहा कि प्रशासन कभी-कभार चरमरा जाता है लेकिन सरकार ऐक्शन में है और अपना काम कर रही है।

बिहार के समस्तीपुर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता की हत्या पर सियासत चरम पर है। इस बीच, जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार ही नहीं, राज्य के बाहर भी हत्याएं हो रही हैं। कभी-कभी प्रशासन फेल हो जाता है, लेकिन सरकार पूरे ऐक्शन में है।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने कहा कि कभी-कभार प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा जाती है। मगर सरकार अपना काम कर रही है। दरअसल, समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम को भाजपा के स्थानीय युवा नेता रूपक सहनी की बदमाशों ने सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी।

विपक्षी दल आरजेडी ने इस पर सरकार को घेरते हुए राज्य में कानून-व्यवस्था के सवाल उठाए हैं। आरजेडी का आरोप है कि एनडीए सरकार अपने नेताओं को ही सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेगी।