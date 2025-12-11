Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsBihar NewsAditya Jha becomes OSD of Samrat Chaudhary Home Department 4 officers of Bihar Administrative Service transferred
सम्राट चौधरी के गृह विभाग के OSD बने आदित्य झा, बिप्रसे के 4 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी

सम्राट चौधरी के गृह विभाग के OSD बने आदित्य झा, बिप्रसे के 4 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी

संक्षेप:

बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे) के चार पदाधिकारियों को नई जिम्मेवारी सौंपी है। वित्त विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी (ओएसडी) आदित्य कुमार झा का तबादला करते हुए गृह विभाग में ओएसडी का दायित्व दिया गया है। ये विभाग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है। 

Dec 11, 2025 07:52 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

नीतीश सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे) के चार पदाधिकारियों को नई जिम्मेवारी सौंपी है। वित्त विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी (ओएसडी) आदित्य कुमार झा का तबादला करते हुए गृह विभाग में ओएसडी की जिम्मेवारी सौंपी गई है। गृह विभाग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है। इससे पहले जब वित्त विभाग उनके पास था। तब भी आदित्य झा विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी थे। अब उन्हें होम डिमार्टमेंट का ओएसडी बनाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जबकि, बक्सर के बंदोबस्त पदाधिकारी सुनील कुमार का तबादला करते हुए उनकी सेवा पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री के आप्त सचिव (सरकारी) के पद पर नियुक्ति के लिए मंत्रिमंडल समन्वय विभाग को सौंपी गई है। दूसरी ओर, बिप्रसे के दो पदाधिकारी अपनी सेवा दिल्ली नगर निगम एवं दिल्ली नगरपालिका परिषद को प्रतिनियुक्त के आधार पर देंगे। इनमें संजय सिंह दिल्ली नगर निगम में अपर उप आयुक्त के तौर पर सौँपी गई थी जिसे 31 दिसंबर 2025 के बाद 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक विस्तारित कर दिया गया है।

जबकि, वैशाली के महनार में भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर तैनात मेघा कश्यप की सेवा को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नई दिल्ली नगर परिषद, नई दिल्ली में संयुक्त निदेशक पद पर तैनाती के लिए सौंपी गई है।

read moreये भी पढ़ें:
गुंडा बैंक पर सम्राट चौधरी सख्त, बंद होगी सूद के पैसों पर मनमाना ब्याज वसूली
पुलिस की मनमानी, थाने का चक्कर खत्म; सिटीजन सर्विस पोर्टल पर सब काम
read moreये भी पढ़ें:
बिहार के 3 नए विभागों को सेक्रेटरी मिले; राजीव उच्च शिक्षा, देवरे विमानन सचिव