सम्राट चौधरी के गृह विभाग के OSD बने आदित्य झा, बिप्रसे के 4 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी

संक्षेप: बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे) के चार पदाधिकारियों को नई जिम्मेवारी सौंपी है। वित्त विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी (ओएसडी) आदित्य कुमार झा का तबादला करते हुए गृह विभाग में ओएसडी का दायित्व दिया गया है। ये विभाग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है।

नीतीश सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे) के चार पदाधिकारियों को नई जिम्मेवारी सौंपी है। वित्त विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी (ओएसडी) आदित्य कुमार झा का तबादला करते हुए गृह विभाग में ओएसडी की जिम्मेवारी सौंपी गई है। गृह विभाग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है। इससे पहले जब वित्त विभाग उनके पास था। तब भी आदित्य झा विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी थे। अब उन्हें होम डिमार्टमेंट का ओएसडी बनाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जबकि, बक्सर के बंदोबस्त पदाधिकारी सुनील कुमार का तबादला करते हुए उनकी सेवा पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री के आप्त सचिव (सरकारी) के पद पर नियुक्ति के लिए मंत्रिमंडल समन्वय विभाग को सौंपी गई है। दूसरी ओर, बिप्रसे के दो पदाधिकारी अपनी सेवा दिल्ली नगर निगम एवं दिल्ली नगरपालिका परिषद को प्रतिनियुक्त के आधार पर देंगे। इनमें संजय सिंह दिल्ली नगर निगम में अपर उप आयुक्त के तौर पर सौँपी गई थी जिसे 31 दिसंबर 2025 के बाद 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक विस्तारित कर दिया गया है।