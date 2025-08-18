addiction to adventure selfies fatal what eyewitnesses say about death of 5 children in Muzaffarpur Bihar एडवेंचर सेल्फी का चस्का जानलेवा हुआ, मुजफ्फरपुर में 5 बच्चों मौत की पर प्रत्यक्षदर्शी क्या बोले, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsaddiction to adventure selfies fatal what eyewitnesses say about death of 5 children in Muzaffarpur Bihar

एडवेंचर सेल्फी का चस्का जानलेवा हुआ, मुजफ्फरपुर में 5 बच्चों मौत की पर प्रत्यक्षदर्शी क्या बोले

बच्चों को गहराई का अंदाजा नहीं था। इसी के कारण सभी डूब गए। पुल के पास रखी चप्पल देखकर गोताखोर गड्ढे में उतरकर तलाशी अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद शवों को पानी से बाहर निकाला गया।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, कटरा, एक संवाददाताMon, 18 Aug 2025 11:20 AM
share Share
Follow Us on
एडवेंचर सेल्फी का चस्का जानलेवा हुआ, मुजफ्फरपुर में 5 बच्चों मौत की पर प्रत्यक्षदर्शी क्या बोले

बिहार के मुजफ्फरपुर में पांच बच्चों की डूबकर मौत हो गयी। कटरा प्रखंड के बंधपुरा चौर में गोरधोआ पुल के पास पानी भरे गड्ढे में नहाने उतरे दो किशोर व तीन बच्चों की डूबकर मौत से खंगुरा में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि मछली के लिए लगाई गई बांस की बारी से कूदकर सभी गड्ढे में नहा रहे थे और सेल्फी भी ले रहे थे। खतरनाक सेल्फी का चस्का मौत का कारण बन गया।

बच्चों को गहराई का अंदाजा नहीं था। इसी के कारण सभी डूब गए। पुल के पास रखी चप्पल देखकर गोताखोर गड्ढे में उतरकर तलाशी अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद शवों को पानी से बाहर निकाला गया। रविवार दोपहर बाद सभी एक साथ निकले थे। देर शाम तक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। ग्रामीणों ने बताया कि, जिस जगह सभी स्नान कर रहे थे। वहां मछली मारने के लिए बांस की बारी लगी हुई थी। उसी से कूदकर सभी सेल्फी लेने के साथ नहा भी रहे थे। इसी बीच सभी गहरे पानी में चले गए।

ये भी पढ़ें:पटना में कार के अंदर भाई-बहन की मौत पर सस्पेंस बढ़ा, ट्यूशन टीचर को क्लीन चिट
ये भी पढ़ें:पटना में डॉक्टर के बेटे का अपहरण, जीजा निकला किडनैपर; गर्दन में काटकर भागा लड़का

गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जला

हादसे के बाद गांव में किसी के घर चूल्हे नहीं जले। रात भर बच्चों के दरवाजे पर लोगों का आना-जाना लगा रहा। बदहवास परिजनों को आसपास के लोग ढांढस बंधा रहे थे। इधर, भाकपा माले नेता आफताब आलम ने सरकार एवं जिला प्रशासन से परिजनों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। सीओ मधुमिता कुमारी ने बताया कि आश्रितों को सरकारी सहायता दी जाएगी। डीएम के निर्देश पर देर रात मेडिकल में शवों का पोस्टमार्टम कराया गया।

ये भी पढ़ें:बाढ़ में बहकर बिहार पहुंचीं अफ्रीकी कैटफिश,गंगा में देसी मछलियों को खत्म कर रहीं

सूचना मिलते ही लोग दौड़ पड़े

डूबने की खबर सुनते ही जो जहां थे, वहीं से घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने बताया कि पुल के पास चप्पल नहीं मिलती तो शवों को खोजना मुश्किल हो जाता। बताया कि पांचों एक साथ घूमने जाते थे। तीन घरों के इकलौता चिराग के बुझ जाने से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मो. अनस, मो. हिदायतुल्लाह, दानियाल आमिर की मां रो-रोकर बेहोश हो जा रही है।

Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar election 2025 Date , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।