एडवेंचर सेल्फी का चस्का जानलेवा हुआ, मुजफ्फरपुर में 5 बच्चों मौत की पर प्रत्यक्षदर्शी क्या बोले

बच्चों को गहराई का अंदाजा नहीं था। इसी के कारण सभी डूब गए। पुल के पास रखी चप्पल देखकर गोताखोर गड्ढे में उतरकर तलाशी अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद शवों को पानी से बाहर निकाला गया।

बिहार के मुजफ्फरपुर में पांच बच्चों की डूबकर मौत हो गयी। कटरा प्रखंड के बंधपुरा चौर में गोरधोआ पुल के पास पानी भरे गड्ढे में नहाने उतरे दो किशोर व तीन बच्चों की डूबकर मौत से खंगुरा में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि मछली के लिए लगाई गई बांस की बारी से कूदकर सभी गड्ढे में नहा रहे थे और सेल्फी भी ले रहे थे। खतरनाक सेल्फी का चस्का मौत का कारण बन गया।

बच्चों को गहराई का अंदाजा नहीं था। इसी के कारण सभी डूब गए। पुल के पास रखी चप्पल देखकर गोताखोर गड्ढे में उतरकर तलाशी अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद शवों को पानी से बाहर निकाला गया। रविवार दोपहर बाद सभी एक साथ निकले थे। देर शाम तक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। ग्रामीणों ने बताया कि, जिस जगह सभी स्नान कर रहे थे। वहां मछली मारने के लिए बांस की बारी लगी हुई थी। उसी से कूदकर सभी सेल्फी लेने के साथ नहा भी रहे थे। इसी बीच सभी गहरे पानी में चले गए।

गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जला हादसे के बाद गांव में किसी के घर चूल्हे नहीं जले। रात भर बच्चों के दरवाजे पर लोगों का आना-जाना लगा रहा। बदहवास परिजनों को आसपास के लोग ढांढस बंधा रहे थे। इधर, भाकपा माले नेता आफताब आलम ने सरकार एवं जिला प्रशासन से परिजनों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। सीओ मधुमिता कुमारी ने बताया कि आश्रितों को सरकारी सहायता दी जाएगी। डीएम के निर्देश पर देर रात मेडिकल में शवों का पोस्टमार्टम कराया गया।