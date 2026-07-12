नशेड़ी भाई ने किया रिश्ते का कत्ल, 15 साल की बहन की चाकू घोंपकर हत्या; मां मानसिक बीमार

रविवार को दोनों भाई-बहन में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। फिर अनन्या पूजा की थाली धोने चली गयी। इसी बीच किसी बात को लेकर भाई-बहन के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि नशेड़ी भाई विनय ने चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया।

Bihar Crime News: बिहार के सारण में एक नशेड़ी युवक ने छोटी की बात पर रिश्ते का कत्ल कर दिया। जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र के जिगना गांव की है। रविवार को आपसी विवाद में नशेड़ी भाई ने चाकू घोंप बहन को मार डाला। मृतका की पहचान जिगना गांव निवासी 15 वर्षीय पुत्री अनन्या कुमारी के रूप में हुई है। वह रिविलगंज स्थित गौतम ऋषि उच्च विद्यालय में दसवीं कक्षा की छात्रा थी। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है।

बताया जाता है कि मृतका के पिता रांची में रहकर काम करते हैं। मां मानसिक रूप से बीमार है। वह अपनी मां और भाई के साथ घर पर रहती थी। पुलिस छानबीन में जुट गई है। आरोपी युवक घर छोड़कर फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।

मामूली बात पर मार डाला जानकारी के अनुसार रविवार को दोनों भाई-बहन में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। फिर अनन्या पूजा की थाली धोने चली गयी। इसी बीच किसी बात को लेकर भाई-बहन के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि नशेड़ी भाई विनय ने चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। गर्दन पर गंभीर वार होने से किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई।

घर का इकलौता बेटा है आरोपी ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस गांव पहुंची। सबसे पहले शव को कब्जे में ले लिया और आरंभिक जांच पड़ताल करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि विनय परिवार में एक इकलौता बेटा है। परिवार में दो बेटियां थीं। इनमें से बड़ी की शादी हो चुकी है। छोटी बेटी अनन्या घर पर मां और भाई के साथ रहती थी।