नशेड़ी भाई ने किया रिश्ते का कत्ल, 15 साल की बहन की चाकू घोंपकर हत्या; मां मानसिक बीमार
रविवार को दोनों भाई-बहन में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। फिर अनन्या पूजा की थाली धोने चली गयी। इसी बीच किसी बात को लेकर भाई-बहन के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि नशेड़ी भाई विनय ने चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया।
Bihar Crime News: बिहार के सारण में एक नशेड़ी युवक ने छोटी की बात पर रिश्ते का कत्ल कर दिया। जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र के जिगना गांव की है। रविवार को आपसी विवाद में नशेड़ी भाई ने चाकू घोंप बहन को मार डाला। मृतका की पहचान जिगना गांव निवासी 15 वर्षीय पुत्री अनन्या कुमारी के रूप में हुई है। वह रिविलगंज स्थित गौतम ऋषि उच्च विद्यालय में दसवीं कक्षा की छात्रा थी। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है।
बताया जाता है कि मृतका के पिता रांची में रहकर काम करते हैं। मां मानसिक रूप से बीमार है। वह अपनी मां और भाई के साथ घर पर रहती थी। पुलिस छानबीन में जुट गई है। आरोपी युवक घर छोड़कर फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।
मामूली बात पर मार डाला
जानकारी के अनुसार रविवार को दोनों भाई-बहन में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। फिर अनन्या पूजा की थाली धोने चली गयी। इसी बीच किसी बात को लेकर भाई-बहन के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि नशेड़ी भाई विनय ने चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। गर्दन पर गंभीर वार होने से किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई।
घर का इकलौता बेटा है आरोपी
ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस गांव पहुंची। सबसे पहले शव को कब्जे में ले लिया और आरंभिक जांच पड़ताल करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि विनय परिवार में एक इकलौता बेटा है। परिवार में दो बेटियां थीं। इनमें से बड़ी की शादी हो चुकी है। छोटी बेटी अनन्या घर पर मां और भाई के साथ रहती थी।
गांव में कोहराम
घटना के बाद घर में कोहराम मच गया है। पुलिस आरोपी भाई की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। पिता रांची से काम छोड़कर घर लौट आए हैं। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। गांव के लोगों ने आरोपी भाई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें