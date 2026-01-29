Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAdani Power Plant Bhagalpur gets Environmental Public Hearing Nod in Pirpainti
बिहार में अदानी के थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर जन सुनवाई में सहमति, भागलपुर के पीरपैंती में बनेगा प्लांट

बिहार में अदानी के थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर जन सुनवाई में सहमति, भागलपुर के पीरपैंती में बनेगा प्लांट

संक्षेप:

बिहार के भागलपुर जिले में बनने वाले थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट पर पर्यावरणीय जन सुनवाई में सहमति बन गई है। 2400 मेगावाट क्षमता वाले इस प्लांट को अदानी ग्रुप द्वारा पीरपैंती में स्थापित किया जाएगा।

Jan 29, 2026 09:09 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना/पीरपैंती
share Share
Follow Us on

बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती में अदानी ग्रुप के थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2400 मेगावाट के इस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट पर जन सुनवाई में सहमति बन गई है। पीरपैंती प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को हुई पर्यावरणीय जनसुनवाई में विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने पावर प्लांट परियोजना को हाथ उठाकर समर्थन दिया। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से न केवल पीरपैंती और भागलपुर बल्कि पूरे बिहार की औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, पीरपैंती प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को एडीएम (विधि व्यवस्था) राकेश रंजन और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्राधिकारी शंभुनाथ झा की अध्यक्षता में पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, सामाजिक प्रतिनिधि और पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि पावर प्लांट की स्थापना से क्षेत्र में चहुंमुखी विकास होगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

वहीं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इस परियोजना के शुरू होने से पीरपैंती रोजगार का पावर हाउस बनेगा और युवाओं को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। इस मौके पर अदाणी समूह के वरीय पर्यावरण पदाधिकारी आरएन शुक्ला ने पावर प्लांट की स्थापना से जुड़ी तकनीकी जानकारी साझा की। साथ ही कंपनी द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए जाने वाले उपायों की भी विस्तृत जानकारी दी।

ये भी पढ़ें:बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इस जिले में बनेगा, केंद्र को भेजा प्रस्ताव

जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने पर्यावरण सुरक्षा, स्थानीय रोजगार और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की अपेक्षा जताई। साथ ही लोगों ने जमीन अधिग्रहण के लिए उचित तरीके से समय पर मुआवजा दिए जाने की भी मांग रखी। इस पर परियोजना प्रबंधन की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Pirpainti Bhagalpur Bhagalpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।