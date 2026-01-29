बिहार में अदानी के थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर जन सुनवाई में सहमति, भागलपुर के पीरपैंती में बनेगा प्लांट

संक्षेप: बिहार के भागलपुर जिले में बनने वाले थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट पर पर्यावरणीय जन सुनवाई में सहमति बन गई है। 2400 मेगावाट क्षमता वाले इस प्लांट को अदानी ग्रुप द्वारा पीरपैंती में स्थापित किया जाएगा।

बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती में अदानी ग्रुप के थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2400 मेगावाट के इस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट पर जन सुनवाई में सहमति बन गई है। पीरपैंती प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को हुई पर्यावरणीय जनसुनवाई में विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने पावर प्लांट परियोजना को हाथ उठाकर समर्थन दिया। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से न केवल पीरपैंती और भागलपुर बल्कि पूरे बिहार की औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होगी।

सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, पीरपैंती प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को एडीएम (विधि व्यवस्था) राकेश रंजन और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्राधिकारी शंभुनाथ झा की अध्यक्षता में पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, सामाजिक प्रतिनिधि और पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि पावर प्लांट की स्थापना से क्षेत्र में चहुंमुखी विकास होगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

वहीं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इस परियोजना के शुरू होने से पीरपैंती रोजगार का पावर हाउस बनेगा और युवाओं को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। इस मौके पर अदाणी समूह के वरीय पर्यावरण पदाधिकारी आरएन शुक्ला ने पावर प्लांट की स्थापना से जुड़ी तकनीकी जानकारी साझा की। साथ ही कंपनी द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए जाने वाले उपायों की भी विस्तृत जानकारी दी।