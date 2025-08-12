बिहार में थर्मल प्लांट के लिए अदाणी पावर को 1 रुपए में मिलेगी 1020 एकड़ जमीन, किस दर से मिलेगी बिजली

पहली बार निजी कंपनी के हाथों में थर्मल पावर कंपनी के निर्माण का जिम्मा दिया गया है। इसके लिए अदाणी पावर को मात्र एक रुपये में पीरपैंती के पांच मौजे में अधिग्रहीत 1020.60 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

बिहार में थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए अदानी पावर को सिर्फ 1 रुपये में 1020.60 एकड़ जमीन दी जाएगी। पीरपैंती में 2400 मेगावाट के तीन-तीन थर्मल निर्माण का ठेका मे. अदाणी पावर लिमिटेड को मिला है। अदाणी पावर करीब 27 हजार करोड़ का निवेश इस परियोजना पर करेगा। यह बिहार में कंपनी का सबसे अधिक निवेश वाला प्रोजेक्ट है। पहली बार निजी कंपनी के हाथों में थर्मल पावर कंपनी के निर्माण का जिम्मा दिया गया है। इसके लिए अदाणी पावर को मात्र एक रुपये में पीरपैंती के पांच मौजे में अधिग्रहीत 1020.60 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

अदाणी को थर्मल लगाने के लिए प्रतिवर्ष एक रुपये टोकन मनी पर 33 साल के लिए यह जमीन दी गई है। इस जमीन के बदले अदाणी को 33 साल तक 6.08 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली देनी होगी। इसको लेकर बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड और मे. अदाणी पावर लिमिटेड के बीच हुए टेंडर एग्रीमेंट से संबंधित ऊर्जा विभाग ने संकल्प की कॉपी भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को भेजा है।

उल्लेखनीय है कि पीरपैंती में ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत 27 फरवरी को निविदा निकाली गई थी। निविदा में तकनीकी रूप से चार सफल निविदादाताओं ने भाग लिया। 16 जुलाई को ई-रिजर्व ऑक्शन प्रणाली के तहत मे. अदाणी पावर लिमिटेड, टोरेन्ट पावर लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू इनर्जी लिमिटेड और ललितपुर पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड की डाली निविदा का निष्पादन किया गया।

इसमें मे. अदाणी पावर लिमिटेड एल-1 के रूप में सफल निविदादाता हुआ। उनका दर सबसे कम 6.08 प्रति यूनिट रहा। जिसमें फिक्स्ड दर 4.165 रुपये प्रति यूनिट एवं फ्यूल दर 1.910 रुपये प्रति यूनिट शामिल है। प्लांट के लिए कोयला झारखंड के राजमहल स्थित ईसीएल के कोल ब्लॉक से मिलेगा। जबकि 60 क्यूसेक पानी की आवश्यकता की पूर्ति गंगा नदी से की जाएगी।