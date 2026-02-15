'बहुत क्यूट हैं', 14 फरवरी को एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने लालू के बेटे तेज प्रताप को बताया प्यारा इंसान

अक्षरा सिंह ने कहा कि तेज प्रताप यादव बहुत अच्छे और क्यूट इंसान हैं। राजपाल यादव की मदद करके उन्होंने बिहार के लोगों के सामने नजीर पेश किया है।

Tej Pratap Yadav Akshra Singh: भोजपुरी एक्ट्रेस व सिंगर अक्षरा सिंह ने जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नीतीश सरकार में दो बार मंत्री रहे तेज प्रताप यादव की जमकर तारीफ की है। एक्ट्रेस ने उन्हें क्यूट और बहुत प्यारा इंसान बताया। शनिवार(14 फरवरी) को पटना में पत्रकारों से बात करते हुए अक्षरा सिंह ने राजपाल यादव को मदद पहुंचाने के लिए लालू यादव के बड़े लाल को धन्यवाद दिया।

शनिवार को पटना पहुंची अक्षरा सिंह ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि राजपाल यादव को इस समय मदद की जरूरत है। वे कानूनी रूप से फंस गए हैं। ऐसे में कोई हाथ उनकी मदद के लिए आगे आता है तो बहुत अच्छी बात है। तेज प्रताप यादव ने उनकी मदद की है क्योंकि वे बहुत अच्छे और क्यूट इंसान हैं। यह पहल करके उन्होंने बिहार के लोगों के सामने नजीर पेश किया है। सब लोग अपने अपने स्तर से उनकी मदद करें तो वे जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। तेज प्रताप जी को दिल से धन्यवाद देती हूं।

क्या है राजपाल यादव की गिरफ्तारी का मामला? मामला बॉलीवूड कलाकार राजपाल यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से जुड़ा है। राजपाल यादव इन दिनों तिहार जेल में बंद हैं। चेक बाउंस के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। राजपाल यादव ने एक फिल्म के लिए 2010 में पांच करोड़ का लोन लिया था। समय से चुकता नहीं करने के कारण यह नौ करोड़ हो गया। इसके बदले उन्होंने एक चेक जारी किया। लेकिन खाता में पर्याप्त रुपए नहीं होने के कारण चेक बाउंस कर गया। एनआई एक्ट के तहत उन पर मुकदमा चला जिसमें उन्हें सरेंडर करना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें यह कहकर राहत नहीं दी गयी कि उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया। समय पालन करके वे राशि का भुगतान कर देते तो जेल नहीं जाना पड़ता।