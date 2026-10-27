बिहार: लुंगी-टीशर्ट पहन बरामदे में बैठे, कुल देवी से लिया आशीर्वाद; गांव पहुंचे अभिनेता संजय मिश्रा का देसी अंदाज

बताया जाता है कि संजय मिश्रा फिल्म की शूटिंग के लिए पटना आए हैं। वहीं से कुछ वक्त निकालकर अपने परिवार वालों से मिलने गांव पहुंच गए। यहां वो लुंगी-टीशर्ट पहन कर जमीन पर बैठे थे। उन्होंने यहां रिश्तेदारों से बातचीत की और कुल देवी की पूजा भी की।

मनीगाछी, एक संवाददाता। भारतीय सिनेमा जगत में अपनी खास पहचान रखने वाले दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा जब बिहार में अपने गांव पहुंचे तो उनका देसी अंदाज देखने को मिला। संजय मिश्रा अपने गांव में एक आदमी की तरह रिश्तेदारों से मिले और उनसे बातचीत की। पर्दे की चकाचौंध से अलग संजय मिश्रा लुंगी और टीशर्ट पहने नजर आए। दरअसल 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने के बाद पहली बार बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा अचानक बिहार के दरभंगा जिले में स्थित अपने गांव मनीगाछी प्रखंड के नारायणपुर पहुंचे। यहां वे अपने परिजनों से मिले तथा कुलदेवी की पूजा-अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लिया। बिना किसी पूर्व सूचना के साधारण वेशभूषा में अचानक गांव पहुंचे संजय मिश्रा को देखकर उनके परिजनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी।

इस यात्रा के दौरान वे महज कुछ घंटे ही गांव में रुके। इस दौरान वे लुंगी और टीशर्ट पहनकर अपने घर के बरामदे में जमीन पर ही बैठ गए। उनकी इस सादगी की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। बता दें कि सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री मिश्रा को फिल्म ‘भक्षक’ में उनके प्रभावशाली अभिनय के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के सम्मान से नवाजा गया है। यह सम्मान गत 22 सितंबर को गुजरात में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें प्रदान किया। गांव आने के बाद वे नारायणपुर में ही अपनी बहन के घर पहुंचे और उनके हाथ का बना खाना खाया। साथ ही अपने भांजे विवेक मिश्रा तथा अन्य परिजनों के साथ बात की।

बताया जाता है कि संजय मिश्रा फिल्म की शूटिंग के लिए पटना आए हैं। वहीं से कुछ वक्त निकालकर अपने परिवार वालों से मिलने गांव पहुंच गए। उनके भांजे विवेक मिश्रा ने बताया कि उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। परिवार के लोगों में राजीव मिश्रा, विजय कुमार मिश्रा, राजेश उर्फ टनटन मिश्रा, श्रबेश मिश्रा, प्रवेश मिश्रा, अमरेश, मुकुंद मिश्रा, अधिवक्ता रमनजी, अवधेश, छोटू व मुकेश मिश्रा के साथ राघोपुर पश्चिम के पूर्व मुखिया श्रवण नायक, सरपंच प्रतिनिधि अनिल झा सहित अन्य लोगों ने इस पल को खुशनुमा बताया।