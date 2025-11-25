...जब धर्मेंद्र ने खाई सरसों का साग और मक्के की रोटी, बिहार से रहा खास कनेक्शन

संक्षेप: Dharmendra Deol: धर्मेंद्र के निधन की सूचना मिलते ही सोमवार देर शाम फारबिसगंज स्थित गुरुद्वारा में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के पुरुष और महिलाएं जुटे। गुरुद्वारा परिसर में शांत वातावरण के बीच धर्मेंद्र की आत्मा की शांति के लिए अरदास की गई और सभी ने माथा टेककर श्रद्धांजलि अर्पित की।

Dharmendra Deol: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबर ने जहां पूरे देश की आंखें नम कीं, वहीं फारबिसगंज का सिख समुदाय भी शोकाकुल हो उठा। वर्ष 1970 में ‘डागडर बाबू’ फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र करीब चार से पांच दिनों तक यहां के सिख परिवार जोगिंदर आहूजा के पुत्र देशराज आहूजा के घर ठहरे थे और उन्होंने स्व. सरदार सुजान सिंह के घर भी खाना खाया था। उनकी स्मृतियां आज भी इन परिवारों ने संजोकर रखी हैं।

स्व. देशराज आहूजा के पौत्र और जोगिंदर आहूजा के पुत्र अंशु आहूजा बताते हैं कि उनकी दादी स्व. चन्नी देवी ने अपने हाथों से तैयार धर्मेंद्र को सरसों का साग और मक्के की रोटी खिलाई थी। सफेद एंबेसडर कार में पर्दा लगाकर आने वाले धर्मेंद्र, पद्मा खन्ना और जया भादुरी की यादें आज भी इन परिवारों और आसपास के सिख समुदाय में ताजा हैं।

धर्मेंद्र के निधन की सूचना मिलते ही सोमवार देर शाम फारबिसगंज स्थित गुरुद्वारा में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के पुरुष और महिलाएं जुटे। गुरुद्वारा परिसर में शांत वातावरण के बीच धर्मेंद्र की आत्मा की शांति के लिए अरदास की गई और सभी ने माथा टेककर श्रद्धांजलि अर्पित की। “जो बोले सो निहाल…, सत श्री अकाल” की गूंज के साथ श्रद्धांजलि सभा भावनाओं से भर उठी।

इस मौके पर रणजीत कौर, जसमीत कौर, लता बुद्धि राजा, जसवीर आहूजा, दीप कौर, रिंकी आहूजा, मोनिका आहूजा, मनीषा और अमरजीत कौर ने बताया कि भले उन्होंने धर्मेंद्र को देखा नहीं था, लेकिन उनके परिवार और शहर में धर्मेंद्र के ठहरने की कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। यही कारण है कि धर्मेंद्र के जाने से यहां के सिख समुदाय को ऐसा अहसास हो रहा है, मानो परिवार का कोई अपना बिछड़ गया हो।