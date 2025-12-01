नवादा में पुलिस कस्टडी में लड़के की मौत पर एक्शन, थानेदार समेत 4 पर हत्या का केस

संक्षेप: नवादा के काशीचक थाने में पुलिस कस्टडी में किशोर की मौत मामले में थानेदार समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। प्रेम प्रसंग मामले में किशोर को पुलिस थाने लाई थी। जहां उसकी मौत हो गई थी।

नवादा के काशीचक थाने में बीते बुधवार को पुलिस कस्टडी में किशोर की मौत मामले में बड़ा ऐक्शन हुए है। निलंबित थानेदार समेत 4 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि किशोर ने फांसी लगाई है। जबकि परिजनों का कहना है कि लड़की के परिजनों से मिल पुलिस ने हत्या की थी। दरअसल पुलिस प्रेम प्रसंग के मामले में किशोर और उसकी प्रेमिका को थाने ले गई थी। परिजन का आरोप है कि पुलिस अभिरक्षा में उसके साथ मारपीट कर हत्या कर दी गई। जबकि पुलिस का कहना है कि किशोर ने अपनी शॉल से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस मामले में नवादा एसपी ने काशीचक थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। अब चार लोगो के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।

मृतक की पहचान बौरी गांव के अशोक पंडित के 17 वर्षीय पुत्र सन्नी कुमार के रूप में हुई थी। मृतक के परिजन के मुताबिक दो दिन पहले सन्नी प्रेम प्रसंग में थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की को लेकर भाग गया था। दोनों बुधवार शाम बौरी वापस लौटे। इस पर लड़के के परिजन ने काशीचक थाने की पुलिस को मामले की सूचना दी। इसके बाद डायल 112 की टीम उनके घर पहुंची। परिजन ने प्रेमी युगल को पुलिस के हवाले कर दिया था।