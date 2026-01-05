सम्राट चौधरी का नाम लेकर पिटाई मामले में ऐक्शन; पटना पुलिस ने दो को दबोचा, वीडियो वायरल हुआ था

संक्षेप: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम लेकर युवक की पिटाई मामले में पटना पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। घटना कंकड़बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट में 31 दिसंबर की रात को हुई थी।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी का नाम लेकर एक युवक की पिटाई के वायरल वीडियो मामले में पटना पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। घटना कंकड़बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट में 31 दिसंबर की रात को हुई थी। मॉल में समान आपूर्ति करने वाले रशीद इकबाल और सफाई कर्मी गौरव गिरी ने घटना को अंजाम दिया था। वायरल वीडियो में लाल रंग का हुडी पहने एक युवक को काले रंग का ब्लेजर पहने एक शख्स पीट रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आपको बता दें वायरल वीडियो 54 सेकेंड का है, जिसमें पिटाई करने वाला कहता है कि तुम्हारा हाथ काट देंगे। हम बीजेपी के विरोधी (एंटी) हैं। उस कमरे में कुछ और लोग बैठे हुए हैं। युवक की पिटाई होने पर वहां बैठे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं जबकि युवक हाथ जोड़कर खड़ा है। पिटाई करने वाला शख्स उसके हाथ की ऊंगली काटने की धमकी भी दे रहा है। वह कटर (ब्लेड) लेकर उसके हाथ को पकड़ता है। पीड़ित कहता है कि मेरा कॅरियर खराब हो जाएगा। पीड़ित बार-बार हाथ जोड़कर माफी मांगता है। इस बीच पीड़ित कहता है कि वह फाइन भर देगा, लेकिन 10 गुना नहीं दे सकता है।