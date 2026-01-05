Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAction taken in assault case involving the name of Samrat Chaudhary Patna Police arrest two video had gone viral
सम्राट चौधरी का नाम लेकर पिटाई मामले में ऐक्शन; पटना पुलिस ने दो को दबोचा, वीडियो वायरल हुआ था

सम्राट चौधरी का नाम लेकर पिटाई मामले में ऐक्शन; पटना पुलिस ने दो को दबोचा, वीडियो वायरल हुआ था

संक्षेप:

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम लेकर युवक की पिटाई मामले में पटना पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। घटना कंकड़बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट में 31 दिसंबर की रात को हुई थी।

Jan 05, 2026 04:01 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी का नाम लेकर एक युवक की पिटाई के वायरल वीडियो मामले में पटना पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। घटना कंकड़बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट में 31 दिसंबर की रात को हुई थी। मॉल में समान आपूर्ति करने वाले रशीद इकबाल और सफाई कर्मी गौरव गिरी ने घटना को अंजाम दिया था। वायरल वीडियो में लाल रंग का हुडी पहने एक युवक को काले रंग का ब्लेजर पहने एक शख्स पीट रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आपको बता दें वायरल वीडियो 54 सेकेंड का है, जिसमें पिटाई करने वाला कहता है कि तुम्हारा हाथ काट देंगे। हम बीजेपी के विरोधी (एंटी) हैं। उस कमरे में कुछ और लोग बैठे हुए हैं। युवक की पिटाई होने पर वहां बैठे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं जबकि युवक हाथ जोड़कर खड़ा है। पिटाई करने वाला शख्स उसके हाथ की ऊंगली काटने की धमकी भी दे रहा है। वह कटर (ब्लेड) लेकर उसके हाथ को पकड़ता है। पीड़ित कहता है कि मेरा कॅरियर खराब हो जाएगा। पीड़ित बार-बार हाथ जोड़कर माफी मांगता है। इस बीच पीड़ित कहता है कि वह फाइन भर देगा, लेकिन 10 गुना नहीं दे सकता है।

ये भी पढ़ें:सम्राट चौधरी के यहां रहता है.., गाली और पिटाई; पटना में युवक से ज्यादती
ये भी पढ़ें:CM नीतीश को धमकी देने वाला पाकिस्तानी डॉन कहां है? पुलिस ने फेसबुक को भेजा ईमेल

इस दौरान वहां बैठा दूसरा व्यक्ति कहता है कि तू 10 गुना ही देगा। इसलिए तेरा वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पटना पुलिस हरकत में आ गई। वीडियो को पहले पटना के बोरिंग रोड का बताया गया। इसे लेकर एसके पुरी थाना कई जगहों पर जांच की। फिर कंकड़बाग थाना क्षेत्र का बताया गया। कंकड़बाग थाने की पुलिस इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।